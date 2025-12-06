 / Volley

VOLLEY A1F / Cuneo verso il match con la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, Salvagni: "Un'altra sfida di alto livello"

Fischio d'inizio alle 17 di domenica al Pala Megabox di Pesaro

La Honda Cuneo Granda Volley è pronta per affrontare l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A1 Tigotà: al Pala Megabox di Pesaro va in scena la sfida contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Si parte domenica 7 dicembre alle 17, in diretta su VBTV.

Sarà un'altra sfida di alto livello, contro una squadra che ha appena passato il turno di Challenge Cup al Golden Set - ha commentato François Salvagni alla vigilia della sfida - Noi arriviamo da una settimana in cui abbiamo lavorato molto e bene, per questo c'è grande volontà di fare bene. Ci siamo preparate al meglio tecnicamente e tatticamente, ma soprattutto c'è tanta voglia di finire questo girone d'andata con una grande vittoria. Quindici punti sarebbero un risultato straordinario, considerando la difficoltà di questo campionato. Siamo cariche, motivate e non vediamo l'ora di scendere in campo”.

