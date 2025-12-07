In 250 per la cena di Natale di Fratelli d’Italia della Federazione Provinciale di Cuneo

Grande successo per la Cena di Natale di Fratelli d’Italia della Federazione Provinciale di Cuneo, tenutasi ieri sera e caratterizzata da una partecipazione oltre ogni aspettativa, con più di 250 presenti, tra iscritti, simpatizzanti e tutti i principali dirigenti del partito.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al lavoro congiunto della Federazione Provinciale e del Senatore Marco Perosino, al quale viene rivolto un sincero ringraziamento per il prezioso contributo all’organizzazione e per l’impegno dimostrato nel sostenere l’evento.

Il Presidente della Federazione Provinciale ha espresso profonda soddisfazione per il risultato della serata:

“La partecipazione così numerosa è un segno evidente del forte radicamento del nostro partito sul territorio. Una presenza così ampia e sentita conferma il valore della nostra comunità politica e la sua capacità di mobilitarsi e ritrovarsi.”

La Federazione porge a tutti gli iscritti e ai cittadini della provincia i migliori auguri di buone festività.