Politica | 07 dicembre 2025, 17:06

In 250 per la cena di Natale di Fratelli d’Italia della Federazione Provinciale di Cuneo

Il Presidente della Federazione Provinciale ha espresso profonda soddisfazione per il risultato della serata: “Una presenza così ampia e sentita conferma il valore della nostra comunità politica e la sua capacità di mobilitarsi e ritrovarsi.”

Grande successo per la Cena di Natale di Fratelli d’Italia della Federazione Provinciale di Cuneo, tenutasi ieri sera e caratterizzata da una partecipazione oltre ogni aspettativa, con più di 250 presenti, tra iscritti, simpatizzanti e tutti i principali dirigenti del partito.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al lavoro congiunto della Federazione Provinciale e del Senatore Marco Perosino, al quale viene rivolto un sincero ringraziamento per il prezioso contributo all’organizzazione e per l’impegno dimostrato nel sostenere l’evento.

Il Presidente della Federazione Provinciale ha espresso profonda soddisfazione per il risultato della serata:
“La partecipazione così numerosa è un segno evidente del forte radicamento del nostro partito sul territorio. Una presenza così ampia e sentita conferma il valore della nostra comunità politica e la sua capacità di mobilitarsi e ritrovarsi.”

La Federazione porge a tutti gli iscritti e ai cittadini della provincia i migliori auguri di buone festività.

c.s.

