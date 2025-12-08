CICLISMO / A Cherasco riuscita festa per celebrare i successi dei corridori piemontesi

Una splendida giornata di festa ha celebrato i successi del ciclismo piemontese 2025. Sabato 6 dicembre, presso La Porta delle Langhe di Cherasco, si è svolta la cerimonia di premiazione dedicata ai numerosi talenti della nostra regione che, nel corso dell’anno, hanno conquistato titoli e medaglie di prestigio, distinguendosi sia in Italia sia all’estero.

La stagione 2025 ha portato risultati straordinari: 14 medaglie internazionali, 20 maglie tricolori, 56 medaglie nazionali.

In aggiunta, sono stati assegnati oltre 60 titoli regionali, mentre le categorie giovanili hanno brillato nelle prove nazionali del Trofeo Coni e di Bicimparo.

Il presidente Massimo Rosso, insieme al nuovo consiglio regionale, ha accolto una platea gremita di atleti e famiglie, testimoniando la crescita continua del movimento ciclistico giovanile piemontese.

Numerose le autorità presenti per celebrare una stagione ricchissima di soddisfazioni.

L’assessore regionale allo Sport Paolo Bongiovanni, nel suo saluto d’apertura, ha sottolineato l’entusiasmo generato dai grandi eventi ciclistici ospitati dal Piemonte negli ultimi anni – tra cui la recente Vuelta España 2025 – evidenziando come il vivaio giovanile regionale sia più vivo e competitivo che mai.

Un augurio condiviso anche dall’onorevole Roberto Pella, Presidente della Lega Ciclismo Professionistico, che ha ribadito il proprio sostegno al lavoro del presidente Rosso e alla prospettiva di costruire i professionisti del futuro.

Uno sguardo al 2026 è arrivato invece da Elvio Chiatellino, che ha svelato nuovi dettagli sulla nascente gara professionistica che collegherà Lione a Torino.

Il presidente del Coni Piemonte Stefano Mossino ha rivolto il proprio saluto alla rappresentativa regionale, medaglia d’argento al Trofeo Coni giovanile. Il Piemonte si è confermato competitivo anche nella manifestazione Bicimparo, chiusa con un ottimo 4º posto nazionale.

Spazio importante anche per il movimento paralimpico, protagonista con le maglie rosa del Giro d’Italia Handbike conquistate dagli atleti della Sport Abili di Alba, guidati dall’olimpionica Francesca Fenocchio.

Molti gli atleti piemontesi che si sono imposti in campo nazionale e internazionale, diventando simboli del ciclismo regionale:

DAVIDE QUATTRONE

Esordiente 2° anno – Ciclistica Rostese

Campione Europeo EUC Short Track

Campione Europeo Marathon

Campione Italiano XCO giovanile

2° ai Campionati Italiani XCR

2° ai Campionati Italiani XCC

REBECCA FISCARELLI

Donna Junior – U.C. Conscio Pedale del Sile

Campionessa Mondiale Pista – Squadre Velocità

Campionessa Europea Pista – Team Sprint

2ª ai Campionati Italiani Juniores Pista – Velocità a Squadre

3ª ai Campionati Italiani Juniores Pista – Velocità

3ª ai Campionati Italiani Juniores Pista – Keirin

DANIELE NAPOLITANO

Under 23 – Velo Club ASD AR.L.

Campione Europeo Pista – Team Sprint

STEFANO MINUTA

Under 23 – Fiamme Oro

Campione Europeo Pista – Team Sprint

ROBERTO CAPELLO

Juniores – Team Grenke Auto Eder

2° ai Campionati Europei Strada

Campione Italiano Cronometro Individuale Juniores

Tra le maglie tricolori presenti, molte appartengono ad atleti capaci di eccellere in più discipline.

GIADA GALASSO

Donna Allieva – Ciclistica Rostese

Campionessa Regionale Strada

Campionessa Regionale Cross-Country XCO

Campionessa Regionale Ciclocross 2024/25

2ª al Campionato Italiano XCR

3ª al Campionato Italiano XCE

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Rosso e da tutto il CR Piemonte, che ha voluto premiare lo staff tecnico e dirigenziale per il lavoro svolto, riconoscendo il ruolo fondamentale del ciclismo nella promozione del territorio, come ricordato anche dal presidente di Visit Piemonte Silvio Carletto.

La giornata è stata ulteriormente impreziosita dalla presenza della showgirl Justine Mattera, appassionata di ciclismo, che segue da vicino la crescita di giovani talenti piemontesi come Aurora Cerame e Nicole Bracco. La consegna della maglia della selezione regionale ha suggellato l’inizio di una futura collaborazione con il CR Piemonte.