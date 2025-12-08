CALCIO ECCELLENZA / Finisce 2-2 tra Cuneo e Cheraschese, mister Tallone: “Abbiamo fatto fatica ma bravi a riprenderla due volte” [VIDEO]

È finito 2-2 il match tra l’AC Cuneo 1905 e la Cheraschese 1904, partita valida per la 14a giornata del girone B di Eccellenza.

I cheraschesi si sono portati due volte in vantaggio, ma sono stati prontamente recuperati dai cuneesi. A decidere la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” le reti di Ongaro e Arcari per gli ospiti e i gol di Gyimha e Galfrè per i padroni di casa.

In classifica i cuneesi salgono così a quota 28, mentre i bianconeri hanno ora 15 punti.

[Sopra Alessandro De Sario, vice allenatore della Cheraschese]

Da segnalare la presenza in entrambe le panchine dei vice-allenatori Roberto Tallone e Alessandro De Sario che sostituivano, rispettivamente, gli squalificati Danilo Bianco e Diego Melchionda.

Prossimo turno domenica 14 dicembre, quando il Cuneo farà visita all’Ovadese e la Cheraschese ospiterà la capolista Alessandria; fischio d’inizio per entrambe alle ore 14:30. Inoltre i biancorossi affronteranno mercoledì 10 il Fossano per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, all’andata finì 1-1; fischio d’inizio alle 20:30 al “Paschiero”.

IL VIDEO

Le dichiarazioni dei due vice-allenatori, Tallone e De Sario, al termine della partita