VOLLEY B1F / Il punto sul girone A; Il Mondovì Volley vince in Sardegna e risale al 4° punto

Non perde colpi il motore della capolista Florens Vigevano, che nella 9^ giornata del Campionato di volley femminile di B1 ha ottenuto l’ottavo successo stagionale. A uscire sconfitto dal confronto con la leader del girone A questa volta è stato il Cus Torino, formazione che ha creato più di un grattacapo alla squadra di coach Colombo.
Il Cus è riuscito a strappare un set e lottato alla pari nel secondo, ma alla fine la maggiore qualità delle padrone di casa ha fatto la differenza nel definitivo 3-1. Nessun segno di cedimento anche per il Volley 2001 Garlasco, vincente sul campo del Care Project Bellusco con un perentorio 0-3. Pavesi autoritarie e superiori in tutti i fondamentali. Top scorer nel Garlasco la solita Cicogna con 12 punti, mentre Vecchi e Antignano si sono fermate a 10 punti.
E’ rimasto sul terzo gradino della classifica il Gso Villa Cortese, vittorioso per 3-1 contro l’Acrobatica Alessandria, al terzo “KO” di fila. La squadra di coach Bruno Napolitano ha pagato ancora a caro prezzo l’assenza della palleggiatrice Balboni. Alessandrine scavalcate in classifica dal Mondovì Volley, corsaro sul campo del Pan Alfieri Cagliari per 0-3 (19-25; 22-25; 18-25).
Pumine concrete e brave a non permettere alle sarde di rientrare in partita. Unico neo di un’ottima prestazione sono stati i tanti errori al servizio, ben 15, mentre in senso positivo spiccano i 13 muri monregalesi contro i 7 delle padrone di casa. Mondovì trascinato dai 14 punti di Bole, Sangoi e Bergese, ma anche dal caloroso sostegno degli Ultras Puma, presenti in terra sarda nonostante la lunga trasferta.
Preziose vittorie in trasferta, sempre per 0-3, anche per il Capo D’Orso Palau e il Sd CCS Cogne Aosta, rispettivamente ai danni di Academy Volpiano e Issa Novara. Il Parella Torino, infine, si è aggiudicato lo scontro salvezza contro il Chieri 76 per 3-1, conquistando così la seconda vittoria stagionale.
Nel prossimo turno di campionato il Mondovì Volley ospiterà il Care Project Bellusco Mb, mentre la super-sfida di giornata sarà quella tra il Gso Villa Cortese e la Florens Vigevano.
I RISULTATI DELLA 9^ GIORNATA DI ANDATA
CARE PROJECT BELLUSCO
VOLLEY 2001 GARLASCO
0-3
ACADEMY VOLPIANO
CAPO D’ORSO PALAU
0-3
ISSA NOVARA
SD CCS COGNE AOSTA
0-3
PARELLA TORINO
CHIERI 76
3-1
FLORENS VIGEVANO
CUS TORINO
3-1
GSO VILLA CORTESE
ACROBATICA ALESSANDRIA
3-1
PAN ALFIERI CAGLIARI
MONDOVI’ VOLLEY
0-3
LA CLASSIFICA
1
FLORENS VIGEVANO
25
2
VOLLEY 2001 GARLASCO
23
3
GSO VILLA CORTESE
22
4
MONDOVI’ VOLLEY
19
5
ACR. ALESSANDRA
17
6
CAPO D’ORSO PALAU
15
7
CARE P. BELLUSCO
14
8
SD CCS COGNE AOSTA
13
9
CUS TORINO
12
10
V&CO ISSA NOVARA
8
11
PAN A. CAGLIARI
8
12
PARELLA TORINO
6
13
CHIERI 76
5
14
ACADEMY VOLPIANO
2
PROSSIMO TURNO – 10^ GIORNATA DI ANDATA
VOLLEY 2001 GARLASCO
ISSA NOVARA
CUS TORINO
CAPO D’ORSO PALAU
SD CCS COGNE AOSTA
ACROBATICA ALESSANDRIA
MONDOVI’ VOLLEY
CARE PROJECT BELLUSCO
CHIERI 76
ACADEMY VOLPIANO
GSO VILLA CORTESE
FLORENS VIGEVANO
PAN ALFIERI CAGLIARI
PARELLA TORINO