A Ceva torna “Giocando con la Croce Bianca”

Torna sabato 13 dicembre a Ceva la 5^ edizione di “Giocando con la Croce Bianca”, il pomeriggio in cui bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni potranno diventare in prima persona soccorritori per un giorno, alternandosi su un percorso tra diverse postazioni. La partecipazione è gratuita, e ogni partecipante riceverà una simpatica sorpresa, fino a esaurimento scorte. Saranno presenti anche l’Elfo, la trucca bimbi e l’immancabile Babbo Natale!

Anche quest’anno l’attività ludico-divulgativa si terrà nella centrale via Marenco, a partire dalle ore 14. In caso di maltempo, invece, nella palestra delle scuole medie.

“Dalle esperienze delle scorse edizioni – spiegano dalla Croce Bianca – un evento bellissimo, ricco ed emozionante, tanto per bambini che vedono l’opportunità di imparare manovre in grado di fare la differenza, quanto per noi, che riceviamo in dono il loro travolgente entusiasmo. Insomma, facciamo nostro cavallo di battaglia la famosa frase di B. Franklin: Dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo!”.

Si ringraziano sin da ora per il prezioso contributo il Banco Azzoaglio, il consulente Paolo Roà di Azimut e la Panetteria Fratelli Prato di Nucetto.