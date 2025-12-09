Assemblea Fidas Nord Ovest a Cuneo, focus su dono volontario e giovani

Sabato 22 novembre a Cuneo presso la Provincia si è svolto L’interregionale Nord Ovest della Fidas. Ogni anno questa assembla viene ospitata da una federata appartenente alla macroarea composta da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna.

Questa volta è stata la Fidas ADSM (Michelin) di Cuneo ad organizzare l’evento.

Al mattjno, i partecipanti, accolti da una giornata finalmente invernale, si sono riuniti presso l’edificio della Provinicia per l’inizio dei lavori.

Per prima cosa sono stati portati i saluti dalle autorità comunali, del dirigente Michelin e del Presidente Nazionale della Fidas, si è poi continuato con un’esposizione della dr.ssa Manzini, direttrice del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale del Santa Croce e Carle di Cuneo: questa ha fatto sì che i donatori presenti all’assemblea iniziassero a discutere su alcune tematiche inerenti alla donazione di sangue e plasma.

I relatori intervenuti hanno specificato come la donazione di sangue e plasma deve essere sempre volontaria e gratuita e non deve essere in nessun modo remunerata. Sono stati anche spiegati in modo esauriente come le donazioni negli ultimi anni siano cambiate: si ha sempre più bisogno di Plasma per via degli usi intensi nella Medicina moderna.

Si è discusso anche, su come fare per attirare sempre più un maggior numero di giovani, esponendo come le attività di propaganda a livello scolastico sia un modello che funziona molto bene, ed è necessario incentivare non solo nelle scuole di secondo grado ma anche in quelle di primo grado. Durante l’assemblea si è anche dibattuto su che cosa voglia dire appartenere ad un gruppo associativo: fare lavoro di squadra rispettando alcune regole chiare e semplici contenute in uno statuto.

A seguito di una golosa colazione i lavori sono continuati dando spazio alle proposte, perplessità dei donatori referenti di tutte le federate partecipanti. Sono state ore di una fervente conferenza in cui sono stati ribaditi i cardini delle qualità di un donatore che vive in una realtà associativa attenta ai cambiamenti che si stanno verificando nella medicina odierna.

Infine, è importante continuare a partecipare e proporre queste tavole rotonde per rendere consapevoli i donatori: sul dono responsabile, gratuito, anonimato, volontario e soprattutto periodico!

Per concludere la giornata, ai partecipanti è stato offerto il pranzo con le prelibatezze tipiche del Piemonte. Al termine del pranzo ad alcuni interessati è stata fatta visitare la città di Cuneo grazie all’intervento di una guida turistica.

L’interregionale del Nord Ovest è stato realizzato usufruendo del bando Autunno 2025 della Fondazione CRC, con il Patrocinio della Provincia di Cuneo e il Partenariato dalla Michelin Italiana SPA, dal MICHELIN SPORT CLUB, dal CSV di Cuneo il quale ha anche sostenuto alcune spese e dall’ Acqua S. Anna che ci hanno sostenuto omaggiando l’acqua naturale e frizzante per l’evento.

Un grazie anche a tutti i volontari che sono l’anima trainante dell’associazione.