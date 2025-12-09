Nuovi binocoli per la Commissione Locale Valanghe delle valli Varaita e Po-Bronda

Giovedì 4 dicembre, nei locali dell’Unione Montana Valle Varaita a Frassino, è stata consegnata alla Commissione Locale Valanghe delle valli Varaita e Po-Bronda l’attrezzatura acquistata grazie ad un finanziamento regionale di 3.060 euro a valere sul “Bando per la concessione di contributi per l’anno 2024 alle Unioni Montane per il sostegno delle attività delle commissioni locali valanghe”. Grazie al finanziamento, finalizzato alla fornitura di dispositivi necessari al monitoraggio e rilevamento dati nivo-meteorologici, è stato possibile acquistare binocoli modello Leica Trinovid 8x42 HD, apparecchi che grazie all’elevato campo visivo, corpo robusto, impermeabilità e riempimento in azoto per evitare gli appannamenti dovuti agli sbalzi di temperatura garantiscono una ottima operabilità in ambiente montano e per le finalità della Commissione Locale Valanghe.

La consegna è stata effettuata da Nicola Carrino, assessore con delega alla Protezione Civile dell’Unione Montana Valle Varaita, che ha incontrato quattro dei sei esperti che compongono la commissione: Giancarlo Fenoglio e Daniele Fringuello per il territorio della valle Po-Bronda e Duilio Campra e Giorgio Ficetto per il territorio della valle Varaita.

La Regione Piemonte sostiene, attraverso un contributo finanziario a fondo perduto annuale, l’acquisto da parte delle Unioni Montane di strumentazione tecnica per il rilevamento di dati nivo-meteorologici e attrezzature utili al supporto dell’attività delle Commissioni Locali Valanghe. L’Unione Montana Valle Varaita, che ha presentato domanda per la commissione istituita in forma associata con l’Unione Montana Comuni del Monviso, è stata una delle 11 unioni ammesse al contributo regionale per questa annualità. Attualmente è aperto il bando 2025, con dotazione finanziaria complessiva di 250.000 euro.

La Commissione Locale Valanghe delle valli Varaita e Po-Bronda è stata istituita in forma associata dalle Unioni Montane Valle Varaita e Comuni del Monviso nel settembre del 2022. Il presidente è Nicola Carrino ed è composta da sei membri esperti, tre ciascuno per le due Unioni Montane: Marco Curti, Giancarlo Fenoglio e Daniele Fringuello per l’Unione Comuni del Monviso, Duilio Campra, Loris Civalleri e Giorgio Ficetto per l’Unione Valle Varaita. I funzionari referenti sono Paolo Marchetti per l’Unione Montana Valle Varaita e Davide Barra per l’Unione dei Comuni del Monviso.