Attualità | 09 dicembre 2025, 12:44

Sabato la Santa Messa nella grotta di Santa Lucia a Villanova Mondovì

La celebrazione è in programma alle 10.30

Un momento della Santa Messa officiata dal vescovo lo scorso anno

In occasione di Santa Lucia anche quest'anno, sabato 13 dicembre, sarà celebrata la messa nella grotta del santuario dedicato alla santa, nel comune di Villanova Mondovì. 

Alle 10 si terrà la recita del Santo Rosario, seguita alle 10.30 dalla celebrazione. 

La navetta e l'apertura del santuario saranno garantiti dai volontari dell'Associazione AmiSaL - Amici di Santa Lucia, che da alcuni anni si occupa della cura e della valorizzazione di questo gioiello della Valle Ellero. 


Si ricorda che è possibile aderire all'associazione per il tesseramento 2026 e destinare il “5x1000” in sede di dichiarazione dei redditi, segnando il codice fiscale 93063870047 nello spazio “terzo settore-volontariato”.


Per informazioni, adesioni all’AmiSaL-Amici di Santa Lucia ODV (santalucia.villanova@gmail.com) o (sms/whatsapp 351.6384771) o sito web www.santuariosantalucia.com. Inoltre è possibile elargire un’offerta/donazione per le attività dell’Associazione per mezzo di un bonifico bancario (IBAN: IT48Y0306909606100000194138).

Il santuario rimarrà poi chiuso fino alla prossima primavera-estate quando l'associazione ripartirà con attività e visite grtuite, che hanno riscosso un successo di pubblico.

Arianna Pronestì

