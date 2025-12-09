Smog, in buona parte della provincia di Cuneo domani torna il livello arancio

Domani, mercoledì 9 dicembre, torna il semaforo antismog arancione e con sè le misure di limitazione del traffico in numerose località piemontesi, comprese diverse della provincia di Cuneo.
La misura è conseguenza dei dati previsionali emessi da Arpa Piemonte che evidenziano il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell’aria per tre giorni consecutivi.
Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si è quindi aggiunto il blocco dei veicoli diesel Euro 5 dalle 8 alle 19.
Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 tutti i giorni dalle 8 alle 19.
Con l’attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo ‘Move In’.
Qui la mappa con le aree interessate:
https://webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte/index.html?page=semaforo