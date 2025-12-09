Successo per l’incontro dedicato alle Costellazioni famigliari a Dogliani

Si è concluso con successo l’incontro dedicato alle Costellazioni Familiari, un approccio esperienziale ideato da Bert Hellinger, che aiuta a portare alla luce dinamiche inconsce e irrisolte all'interno del sistema familiare, svolto nel fine settimana presso gli impianti sportivi di Dogliani.

Il corso dal tema “Fratelli e sorelle”, ha visto la presenza di oltre 320 partecipanti, provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi esteri. Il seminario è stato condotto da Romina Lucchi (www.rominalucchi.it) e Gabriele Policardo (www.biocostellazioni.com) e ha unito l’esperienza delle costellazioni familiari alla pratica del rebirthing (respiro circolare).

Tra i partecipanti figuravano persone provenienti da India, Andorra, Lussemburgo, Messico, Polonia e Stati Uniti, a conferma della risonanza internazionale dell’evento.

L’iniziativa ha ricevuto una cordiale accoglienza da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’assessore alla Cultura e al Turismo, Gianluca Navello, e del tessuto turistico locale: hotel, bed & breakfast, bar e ristoranti hanno offerto un’ospitalità calorosa, contribuendo alla piena riuscita del weekend.

Organizzato da Laura Cogno, il corso aveva come obiettivo quello di favorire una maggiore consapevolezza dei legami fraterni — compresi quelli con i fratelli non nati — per ampliare lo sguardo sulle dinamiche invisibili che attraversano la vita di ogni individuo. Le costellazioni familiari e il rebirthing, strumenti di crescita personale e spirituale, stanno conoscendo una diffusione sempre più ampia accanto ai metodi più tradizionali.

I partecipanti hanno espresso grande entusiasmo e soddisfazione per l’esperienza vissuta e si sono già dichiarati pronti a prendere parte al prossimo evento in Piemonte, guidato da Gabriele Policardo, previsto per il mese di febbraio.