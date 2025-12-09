Vicoforte, aggiornato il catasto dei soprasuoli percorsi da incendi

La Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dalle disposizioni vigenti e per mantenere attiva la certificazione EMAS di cui il Comune è dotato da parecchi anni.

Nei giorni precedenti era stato pubblicato l’elenco dei terreni interessati da incendi nel periodo che intercorre tra gennaio 2010 e dicembre 2024 e cioè una porzione di terreni situati nella zona dei Boschi che erano stati interessati da percorsi da incendi. L’aggiornamento si è reso necessario perché, in tali situazioni, per alcuni anni i terreni sono sottoposti ad alcuni vincoli e divieti.