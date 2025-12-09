Il tonfo, un uomo a terra e il massaggio cardiaco che gli salva la vita: succede a Peveragno

Una bella storia, che ci fa pensare al Natale. Riguarda tre professioniste sanitarie che hanno salvato un uomo. Farlo è stato, per loro, del tutto naturale.

E' successo domenica mattina, il 7 dicembre.

Loro sono Stefania, infermiera, Vittoria e Ines, operatrici socio sanitarie. Lavorano alla casa di riposo Don Peirone di Peveragno.

Sono al lavoro. Le finestre della struttura sono aperte, per arieggiare. E' una delle cose che il Covid ci ha lasciato in eredità: l'ottima abitudine di cambiare aria.

Ed è proprio grazie alle finestre aperte che riescono a sentire, in arrivo da fuori, un tonfo sordo, qualcosa che cade a terra in modo pesante. Si affacciano e vedono una persona a terra, immobile. E' un uomo. Che ha 70 anni, lo scopriranno dopo.

Senza esitare, afferrano il defibrillatore presente in struttura e corrono in strada. Stefania si inginocchia e inizia a praticare il massaggio cardiaco; nel frattempo allertano i soccorsi, che arrivano rapidamente, prendono in carico l'uomoe lo trasportano all'ospedale di Cuneo.

E' visa e, pare, senza conseguenze.

A raccontare l'accaduto è una loro collega, che vuole rendere merito a quel gesto compiuto con naturalezza e professionalità. A nome di tutta la struttura. "Hanno dimostrato grande coraggio e intraprendenza. Senza il loro intervento, forse quell'uomo non ce l'avrebbe fatta".