ARTI MARZIALI / Francesco Fina e Anastasia Bogetti oro e argento ai Mondiali di arti marziali miste in Egitto

Ha fatto incetta di medaglie la nazionale italiana di 𝗞𝗶𝗰𝗸 𝗝𝗶𝘁𝘀𝘂 𝗲 𝗦𝗵𝗼𝗼𝘁 𝗕𝗼𝘅𝗲 che, dal 5 all'8 dicembre, ha affrontato le gare del Campionato Mondiale che si è tenuto a Il Cairo.

"La nostra nazionale - spiegano da FederKombat - ha conquistato il primo posto assoluto nel medagliere. Al secondo posto l'Egitto, seguito dalla Russia, complimenti a tutti gli atleri".

Tra gli iridati della squadra nazionale azzurra c'era anche un po' di Granda, grazie a Francesco Fina che ha conquistato l'oro Shoot Boxe, mentre Anastasia Bogetti ha conquistato l'argento nella disciplina del Kick Jitsu.

[Foto FederKombat]

Entrambi gli atleti, della Asd Evoluzione, sono stati festeggiati nella serata di ieri a Boves, alla presenza di amici, familiari, tecnici che li hanno seguiti nel percorso di preparazione e dell'amministrazione comunale che commenta: "Due giovani promesse dello sport, che abbiamo particolarmente apprezzato anche per l’umiltà, la perseveranza, il rispetto delle regole e l’amore per la famiglia".