Natale 2025 a Bra: tutti gli orari delle celebrazioni religiose in città

Tra addobbi, luci e regali che caratterizzano i giorni di dicembre, c’è chi prepara eventi per ricordare il vero significato del Natale, quello della nascita di Gesù.

Nell’entusiasmante atmosfera di festa che si respira a Bra, l’Unità Pastorale 50 Bra Bandito Sanfrè invita tutti i fedeli agli appuntamenti religiosi di seguito elencati.

Novena di Natale: giorni 16, 17, 18, 19, 22 e 23 dicembre, alle ore 21, nella chiesa di San Giovanni Battista, con meditazioni a tema e possibilità di accostarsi al sacramento della confessione. Al Santuario della Madonna dei fiori dal 16 al 23 dicembre con Rosario meditato alle ore 17 e Santa Messa alle ore 17.30.

Messa nella Notte di Natale, mercoledì 24 dicembre: chiesa delle Clarisse ore 21.30; chiesa di Santa Maria degli Angeli (Frati Cappuccini) ore 22; parrocchia di Sant’Andrea e chiesa B.V. del Rosario in Bescurone alle ore 22.30; Santuario della Madonna dei fiori ore 23 (anche alle 17.30); parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Sanfrè ore 23 (anche alle 17); chiesa Assunzione Maria Vergine di Bandito ore 23, Salesiani ore 23.30; Battuti Bianchi ore 24.

Messe del giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, ai consueti orari festivi.

Venerdì 26 dicembre, festa del primo martire santo Stefano, le Messe osserveranno gli orari feriali.

Mercoledì 31 dicembre, Messe prefestive alle ore 17.30 presso il Santuario della Madonna dei fiori; ore 18 all’Assunta di Bandito; ore 18.30 a Sant’Antonino.

Giovedì 1° gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, le Sante Messe osserveranno l’orario festivo.

Per quanto riguarda l’Epifania, si comincia lunedì 5 gennaio con le Sante Messe che osserveranno l’orario prefestivo, mentre martedì 6 gennaio, gli orari saranno quelli festivi.

I credenti hanno certamente tanti modi e diverse possibilità per partecipare, assistere e contribuire alle numerose proposte nel segno di carità e serena attesa di un Santo Natale. A partire dalla nuova edizione del presepe vivente di Bandito da esplorare all’interno dei cortili e del chiostro parrocchiale, in programma mercoledì 24 dicembre, dalle ore 20.30 alle ore 22, infine il 26 e 28 dicembre, dalle 15 alle 18.30. Le offerte saranno destinate in beneficenza. Si potrà respirare un’atmosfera di grazia anche presso l'Istituto Salesiano di viale Rimembranze con la rappresentazione della Natività il 24 dicembre, alle 23.30.

E in questo tempo afflitto ancora da guerre e carestie, vale sempre il messaggio del parroco don Gilberto Garrone in cui ribadisce l’urgenza di farci carico del disagio, dello scoraggiamento e delle nuove povertà. «Prepariamoci al Natale con opere di carità e preghiera per accogliere il bambino Gesù, affinché innanzitutto nasca nei cuori».

Da visitare, infine, i numerosi presepi allestiti sotto la Zizzola. Contemplando il mistero della Natività, non si può che condividere quanto scriveva Tagore: «Quando nasce un bambino, è segno che Dio non si è ancora stancato dell’umanità».