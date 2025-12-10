Rifreddo, il grande albero di piazza della Vittoria accende il Natale

Con l’accensione del grande albero di Natale di Piazza della Vittoria parte ufficialmente il periodo delle festività natalizie.

Una giornata che ha visto numerosi bambini con le loro famiglie partecipare dapprima alla fiaba natalizia partita dall’Oratorio di Rifreddo con tappe al Monastero e ritorno al Rifreddo Landscape Lab: una Passeggiata animata per i luoghi di Rifreddo guidata dai professionisti di Vesulus e le storie delle “Elfe” di Magic Bus.

A seguire la Merenda offerta dalla Protezione Civile ANA presso il Rifreddo Landscape Lab e infine é attivato Babbo Natale per fare una visita speciale!

Chiusa questa prima fase si è poi provveduto all’accessione dell’albero addobbato con i lavoretti fatti dai piccoli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di Rifreddo. Infatti alle ore 17.30, con un simpatico countdown da parte dei bambini, il grande albero si è illuminato.

Subito dopo i bimbi hanno iniziato ad imbucare le proprie letterine per babbo natale nella favolosa “Casetta degli Elfi”.

Una casetta che rimarrà attiva per tutto il periodo natalizio ed in cui tutti i bambini (rifreddesi e non) potranno imbucare la propria letterina.

“Un grande successo e una grande partecipazione delle famiglie rifreddesi e dell’intera Valle Po – commenta il Sindaco Elia Giordanino – ringrazio di cuore l’associazione Giovani di Turno per l’organizzazione delle numerose attività natalizia al Rifreddo Landscape Lab e in particolare questo importante evento di comunità che é culminato nell’accensione dell’albero.

Inoltre, ci tengo a ringraziare tutte le associazioni che collaborano per i vari eventi natalizi, i volontari coordinati dal Consigliere Walter Martino che hanno allestito le luminarie di Natale per il paese e “Tuttonatura” di Rifreddo per l’aiuto nell’allestimento della Casetta per le letterine di Babbo Natale”.

Ricordiamo i prossimi eventi del periodo Natalizio:

- Domenica 21 dicembre dalle 16:00 alle 19:00 la Proiezione natalizia: “Mamma ho perso l’aereo” presso il Rifreddo Landscape Lab, in Via Provinciale 22 a Rifreddo con Film e merenda per tutti, con cioccolata calda offerta dal Gruppo Alpini di Rifreddo. Per partecipare, iscriviti al link: https://forms.gle/kxQuqMRpFGB5RVYPA

- La messa di Natale del 24 dicembre animata dalla Cantoria Parrocchiale di Rifreddo e con la possibilità di visita del favoloso presepe allestito nella Chiesa di Maria Regina dai volontari rifreddesi. Dopo la messa caldo e dolce rinfresco.

- Lunedì 5 gennaio la grande tombolata dell’Epifania presso il salone parrocchiale con giochi di gruppo legati alla tombola ed al bingo con premi per i più bravi. Ad intervallare le tombolate ci penserà l’arrivo della simpatica Befana, vecchietta con la scopa per la gioia di grandi e piccini. Caldo e dolce rinfresco per tutti.