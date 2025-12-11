Collisioni annuncia Ben Harper, il primo grande ospite dell’edizione 2026

Collisioni Festival svela il primo grande ospite dell’edizione 2026: Ben Harper. L’autore di Burn One Down, Forever e Better Way sarà ad Alba con la sua band, The Innocent Criminals, per la sua unica data in Piemonte e Lombardia nella serata di sabato 27 giugno 2026, alle ore 21.30, in Piazza Medford.



Ben Harper è uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno degli artisti più versatili e coraggiosi della scena contemporanea, capace di muoversi con naturalezza fra diversi generi, dal pop al reggae e al soul, fino al blues, al rock, al funk e al folk. Ha registrato 18 album in studio e conquistato una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. Mentre la sua musica e la sua carriera si distinguono per audacia sonora, onestà dei testi e attivismo sociale, Ben Harper unisce a tutto ciò una profonda consapevolezza della cultura moderna che tratta temi sociali. Questo approccio gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change.



«Siamo felici di ospitare la 18ª edizione del Festival Collisioni, un traguardo significativo che conferma ancora una volta la vitalità culturale e l’attrattiva della nostra città» affermano il sindaco della Città di Alba, Alberto Gatto, e l’assessora alla Cultura e al Turismo Caterina Pasini. «Collisioni è alla 18ª edizione della sua storia e l’annuncio della presenza di un’icona mondiale come Ben Harper interpreta al meglio lo spirito del festival: un crocevia di generi, culture e generazioni. La sua musica, che unisce blues, folk e rock a profondi valori di impegno civile e solidarietà, rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio ed è in linea con le aspettative culturali dell’amministrazione.»

I biglietti, a partire da 40 euro più prevendita, saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 12 dicembre su Ticketone, sugli altri circuiti di vendita online e presso i punti vendita autorizzati.

Lo spettacolo prevede posti a sedere, con diverse tipologie di poltrone e relative fasce di prezzo.