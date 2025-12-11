CALCIO / Bra, Samuel Mortara è il nuovo allenatore della Primavera 4 giallorossa

Samuel Mortara è il nuovo allenatore della Primavera 4 del Bra.

Laureato in Scienze Motorie e patentato UEFA A, ha nel suo CV sportivo esperienze estere: Romania col Coerver Coaching, progetto I-Talent degli allenatori italiani in Norvegia, in Cina con un'Academy del Cagliari; in Italia: camp estivi per Parma, Porto, Valencia e Juventus. Responsabile tecnico del Centro Federale Territoriale della FIGC ad Alba dal 2018 al 2020.

Nella foto, è insieme al DS giallorosso Ettore Menicucci. Mister Mortara debutterà sabato 13 dicembre a Grezzago, nella trasferta con la Giana Erminio.

Benvenuto e buon lavoro!