In troppi al concerto di Anna Pepe, piste chiuse per il Capodanno in Conca: non si scierà in notturna

Riunione urgente, martedì, tecnicamente un "debriefing", convocata dal questore di Cuneo Carmine Rocco Grassi a due giorni di distanza dall'evento che ha segnato l'apertura della stagione dello sci a Prato Nevoso. Si chiama, infatti, Open Season ed è sempre molto atteso, in particolare per il concerto. Quest'anno troppo, visto che per Anna Pepe, la baddie idolo soprattutto delle giovanissime, in Conca sono arrivate molte più persone di quelle previste. Il 50% in più. Tanto che sono saltati tutti i dispositivi di sicurezza e di gestione dell'ordine pubblico, sempre tarati sul numero stimato di spettatori, quello che l'area, peraltro, può contenere.

Non è capitato niente di grave, questo lo ribadiamo. Ma il rischio c'è stato, perché l'affluenza è stata decisamente sottostimata. Nessuno si aspettava ragazzine provenienti anche da fuori regione. Il Questore ha capito in fretta che le cose potevano mettersi male e ha dato ordine di interompere lo spettacolo e di aumentare la capienza dell'area manifestazione, allargando le transenne e dando respiro ai migliaia di minorenni ammassati.

Oggi, dopo l'incontro con il sindaco di Frabosa Sottana e gli organizzatori dell'evento, in Prefettura è stato convocato il tavolo Ordine e sicurezza, a cui siedono Prefetto, Questore e tutti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine a livello provinciale.

Tra i temi trattati, in cima alla lista il piano sicurezza in vista dell'evento di Capodanno, sempre in Conca a Prato Nevoso, un altro appuntamento che, da anni, attira centinaia e centinaia di persone. Con una sostanziale differenza rispetto all'Open Season: è un evento a pagamento. I biglietti sono già in vendita a 44 euro a persona.

Ma, nonostante i presupposti siano molto diversi, le prescrizioni perché l'evento si realizzi saranno stringenti. "Abbiamo analizzato le tante criticità emerse, anche con l'ausilio di parecchio materiale video. E' inevitabile che non si possa ripetere una situazione del genere. Quella sera, tra le varie cose, non si potrà sciare in notturna come si è sempre fatto e si vedrà se concedere eventuali altri eventi sparsi per il paese. Non possiamo impedire ai residenti o a chi ha la casa lì di arrivare e di ospitare amici, ma a Prato Nevoso, a Capodanno, ci sarà solo l'evento musicale. Essendo a pagamento e con prevendita di biglietti, si potranno monitorare i numeri, che gli organizzatori dovranno comunicarci. La capienza massima resta di 4.100 persone", spiega Grassi.

Tra le altre prescrizioni, l'organizzazione dovrà provvedere ad allestire l'area con delimitazioni antiribaltamento.

Si stanno predisponendo le integrazioni al piano di sicurezza, in risposta alle criticità registrate lo scorso 7 dicembre, compresa la questione viabilità, con il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine e, ovviamente, dell'amministrazione. Sabato scorso nevicava, con conseguenti ulteriori difficoltà. Non si può escludere che riaccada, ma anche questa evenienza deve essere gestita per garantire che tutto si svolga garantendo l'incolumità delle persone.

Prima dell'evento è previsto un nuovo tavolo tecnico.