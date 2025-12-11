Il più dolce dei presepi è in vetrina al Caffè Posta di Bra

Il più dolce dei presepi è in mostra a Bra, in via Cavour. L’iniziativa dei pasticceri del Caffè Posta, celebra la tradizione del presepe nel segno della golosità con la scena della Natività di cioccolato. Ci sono pure le case, i pastori e persino i Re Magi di cioccolata, messi a punto con dedizione e dovizia certosina di particolari.

L’idea è semplice, ma allo stesso tempo ricca d'amore per il simbolo delle feste e serve a dare quel tocco di magica dolcezza che durante il periodo di Natale non guasta mai.

Le vetrine del bar lasceranno certamente incantati grandi e piccini, mentre qualcuno magari pensa già alla cabala. Nella smorfia napoletana il cioccolato è rappresentato dal numero 10, agiatezza e benessere; il pastore fa 12, e indica gioia in famiglia; in ultimo il bar fa 41, e indica voglia di scappare dallo stress della vita quotidiana, questo un terno sicuro da giocare e poi, con un poco di fortuna...