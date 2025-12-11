Volley Savigliano: il punto sulle squadre del settore giovanile

Non sono arrivate vittorie ma è stato comunque un weekend molto positivo, il primo di dicembre, per il settore giovanile del Volley Savigliano, impegnato con tutte le annate.

Serie D

Un passo indietro rispetto alla settimana scorsa per la squadra di Serie D saviglianese sconfitta dal Polisport Chieri, ma è parte del percorso di crescita dei ragazzi, costretti ad allenarsi in settimana a ranghi ridotti a causa dei mali di stagione e per problemi lavorativi. “Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e sto vedendo che la squadra sta crescendo in maniera esponenziale sugli aspetti che cerchiamo di migliorare in settimana” – il pensiero positivo di coach Mauro Piovano.

Prossimo appuntamento domenica 14 dicembre alle ore 16,00 a San Mauro Torinese contro il Pivielle.

Prima Divisione

Arriva una sconfitta nell'ultima partita casalinga del girone di andata per la Prima Divisione, superata in tre set da Cuneo.

Contro un avversario alla loro portata, i saviglianesi non riescono a replicare le buone prestazioni precedenti, subendo l'avversario in quasi tutti i fondamentali. “Sappiamo che le nostre potenzialità sono altre, resettiamo tutto e concentriamoci sul prossimo appuntamento e l’ultima gara del girone di andata” – il commento dello staff tecnico.

Il prossimo appuntamento è già dietro l’angolo: giovedì 11 dicembre alle 21.15 a Castagnole delle Lanze contro la formazione di Pgs Jolly Tarabbio Automobili.

Under 17

Al netto del primo set, la squadra griffata GrandaCar gioca una bella partita contro Cuneo, la capolista del girone, mettendola più volte in difficoltà. A onor del vero, probabilmente non sarebbe stato un “furto” un eventuale tie-break, ma purtroppo qualche errore di troppo nei momenti decisivi punisce oltremisura i saviglianesi, che devono lavorare ancora soprattutto dal punto di vista caratteriale.

Prossimo appuntamento martedì 16 dicembre a Villanova Mondovì alle ore 20,00 al PalaTomatis contro la formazione locale.

Under 15

Nonostante la squadra ridotta ai minimi termini a causa dell'influenza, il sestetto che porta il nome di Unipolsai Mellano Cristiano è riuscito a scendere in campo e a dimostrare carattere nel primo set contro il Pgs Jolly. Grazie ad un servizio preciso i ragazzi di Savigliano si sono portati a casa il primo parziale con un bel 27-25.

La determinazione e la voglia di giocare non sono state sufficienti, però, per portare a casa punti. La giornata è comunque da ricordare per l’esordio in Under 15 di Giuseppe Andriano, giocatore dell’Under 13 che è stato unito al gruppo per porter disputare la partita.

Under 13 (3x3)

È stata nuovamente una domenica piena di soddisfazioni per l’Under 13 biancoblù. Per la cronaca, entrambe le formazioni vincono contro il Volley Cervasca e il Cuneo Volley Fioi e perdono contro il forte (e più esperto) Cuneo Volley Farinei.

“A questo meraviglioso gruppo vanno i miei infiniti complimenti. Oggi portiamo a casa nuovamente 4 partite e anche nella partita persa portiamo a casa l’immensa soddisfazione di aver tenuto testa a un avversario nettamente superiore solo per corporatura e massa fisica, cosa che in questo campionato fa la differenza. Avanti così ragazzi, sono orgogliosa di voi!” – le parole della smart coach Barbara Boscolo.

I risultati del weekend del 6-7 dicembre

Serie D

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi 1

Polisportiva Chieri 3

Banca Crs Savigliano: Marassi, Mondino, Giordana, Uka, Negro, Bonannini, Gallo, Gemma K, Giaccardi, La Corte. Liberi: Ballario, Iemma. Allenatori: Piovano, Giaccardi.

Prima Divisione

Conte Gianluca Volley Savigliano 0

Lab Travel Cuneo Volley 3

Conte Gianluca Volley Savigliano: Abrate, Cavallotto, Chiesa, Dichiera, Ferrero, Mina (K), Minetti, Negro, Ruatta, Gandolfo, Chialva. Liberi: Ambrogio. Allenatori: Caula, Dimitri.

Under 17

GrandaCar Volley Savigliano 1

Cuneo Volley Farinei 3

GrandaCar Volley Savigliano: Marassi (K), Chialva, Uka, Mondino, Cavallotto, Negro, Ruatta, Chiesa, La Corte. Liberi: Ambrogio, Gandolfo. Allenatori: Dimitri, Caula. Dirigente: Mondino.

Under 15

Psg Jolly Castagnole 3

Unipolsai Mellano Cristiano 1

UnipolSai Mellano Cristiano: Cambiano (K), D'Amelio, Bongioanni, Novaresio, Catanzariti.Gosmar, Andriano. Allenatori: Fundone. Dirigente: Coletti.

U13 (3vs3)

Caula Falegnameria: Mustanir (k) Barbero, Piovano, Dellerba

Carrozzeria Longo: Andriano, Olivero, Giovenale (K), Sacco, Chiaramello

Smart coach: Boscolo Barbara

Dirigente: Gallo Davide