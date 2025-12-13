Orientamento universitario all'Arimondi Eula di Savigliano: dialogo diretto tra studenti e laureandi

Nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre e venerdì 19 dicembre il Liceo dell’IIS Arimondi Eula di Savigliano ospiterà, nella sede di piazza Baralis 5, due appuntamenti dedicati all’orientamento universitario, promossi dai rappresentanti degli studenti e dalla referente per l’orientamento in uscita, professoressa Antonella Sidoti.

Gli incontri offriranno agli allievi l’opportunità di confrontarsi direttamente con universitari già laureati o prossimi alla laurea, provenienti da percorsi sia scientifici sia umanistici. Un dialogo diretto, pensato per consentire agli studenti di porre domande concrete sui corsi di laurea, sulle materie previste dai piani di studio e sugli sbocchi professionali, ricevendo risposte basate su esperienze reali e vissute.

Si tratta di un momento particolarmente atteso dalla comunità scolastica, perché permette un orientamento più consapevole e meno teorico, capace di chiarire dubbi e aspettative legate alla scelta post-diploma, mettendo in relazione diretta chi sta ancora decidendo e chi ha già affrontato il passaggio all’università.

Un riscontro positivo arriva anche dai dati raccolti dalla scuola: nel corso dell’anno scolastico 2024-2025, attraverso un questionario somministrato agli ex studenti che hanno superato l’Esame di Stato, è emerso che quasi l’80% dei diplomati dell’IIS Arimondi Eula ha superato il test d’ingresso del corso universitario prescelto, dichiarando inoltre di considerare determinante la preparazione acquisita negli anni di liceo per affrontare il percorso accademico.