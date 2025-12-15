Al Monastero di San Biagio Mondovì si ricorda Meo Bergese con la proiezione di "In verità di dico"

Su iniziativa delle associazioni monregalesi “La Tenda dell’Incontro Giovanni Giorgis”, “Casa Do Menor Italia”

e il “Monastero di San Biagio sabato 20 dicembre ore 9.30 avrà luogo un evento per ricordare, ad un anno dalla morte, Meo Bergese.

Verrà proiettato il documentario "In verità vi dico, storie di uomini" del regista Remo Schellino.

Papa Francesco si rivolgeva alla sua Chiesa, talora impaurita e la invitava ad avventurarsi in tutte le periferie, a partire da quelle esistenziali, che offrono una prospettiva migliore per vedere e capire" - dice Schellino -.Preferiva una Chiesa “incidentata” frequentando territori di umanità variegata, ad una Chiesa ingessata che rischia di perdere il contatto con la realtà. Propone uno sguardo dal basso, dove si respira il passato, il presente ed il futuro di una nuova Chiesa. Il documentario è il ritratto di sei parroci che raccontano la scelta vocazionale con le proprie fatiche esistenziali, i dubbi, le certezze di aver intrapreso un cammino voluto e cercato ma anche l’abbandono del ministero sacerdotale. È anche un’analisi antropologica e sociologica del tempo in cui viviamo calato nel mondo di una Chiesa che sta rimettendo in discussione il proprio ruolo nel mondo di oggi".

Nel documentario, in memoria di Don Armando Ferreri, già parroco di Farigliano, sono presenti le testimonianze di:

- Don Michele Paschetta, classe 1910 ( parroco di Ormea)

- Don Angelo Dalmasso, classe 1918 (deportato a Dachau)

- Don Meo Bergese, classe 1941 (missionario in Brasile)

- Don Franco Servetto, classe 1923 (parroco di Serravalle Langhe)

- Don Federico Suria, classe 1981 (parroco a Chiusa Pesio)

- Mauro Borra, classe 1969 (ex parroco di Carrù)

Soggetto e sceneggiatura: Remo Schellino

Fotografia: Remo Schellino Pietro Schellino

Montaggio: Remo Schellino

Regia: Remo Schellino