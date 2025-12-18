Incidente sulla A6 in direzione Savona: intervento dei vigili del fuoco

Un incidente stradale è stato segnalato sulla autostrada A6 in direzione Savona, nel tratto compreso tra Carmagnola e Marene, al chilometro 28. Un guidatore ha perso il controllo dell'auto, uscendo fuori dalla carreggiata e finendo nel prato. L'allarme è stato ricevuto intorno alle ore 14 di giovedì 18 dicembre.

Sul posto sono state inviate le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Racconigi, competenti per la zona. Dato l'accesso difficile al tratto interessato, sono state inoltre mobilitate da Torino le squadre di Lingotto e i volontari di Carmagnola, che hanno potuto raggiungere più agevolmente l'area dell'incidente. Presenti anche Polizia Stradale e operatori del 118.

Trattandosi di una messa in sicurezza, le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e di Lingotto sono subito rientrate, dopo aver constatato la scarsa gravità della situazione.

L'evento ha causato significative turbative al traffico con rallentamenti e code nel tratto interessato, creando disagi ai numerosi automobilisti in transito.

Rimangono sconosciuti i dettagli sulle cause dell'incidente.