Neuropsichiatria Infantile Asl Cn1 Cuneo: «Grazie per la solidarietà che sostiene i nostri piccoli pazienti»

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl Cn1 – sede di Cuneo desidera esprimere un sentito ringraziamento alle associazioni e agli enti che, nel corso dell’anno 2025, hanno sostenuto il servizio attraverso importanti gesti di solidarietà a favore dei bambini e ragazzi con disabilità e fragilità neuropsichiche che afferiscono al nostro servizio, rappresentando un contributo concreto e significativo per il loro percorso di cura.

Un ringraziamento speciale va all’Associazione Angeli in Moto – sezione di Cuneo, promotrice del progetto “Oltre gli ostacoli: un sorriso per i piccoli pazienti del Centro di Neuropsichiatria Infantile di Cuneo”. In occasione della serata di raccolta fondi svoltasi il 5 aprile 2025 a Bra, grazie allo spettacolo teatrale “Agenzia di viaggi per l’altro mondo”, realizzato in collaborazione con l’organizzazione di volontariato culturale Harold Haupwood, sono stati raccolti fondi, che saranno destinati all’acquisto di materiale utile per la riabilitazione e la stimolazione sensoriale dei bambini afferenti al servizio.

In particolare, si ringrazia la Croce Rossa Italiana per la donazione di un buono da utilizzare presso il negozio La Lucerna di Borgo Gesso, destinato all’acquisto di materiale utile alle attività riabilitative del servizio.

Il Servizio ringrazia inoltre di cuore il Centro Gioco Educativo di Cuneo e i promotori dell’iniziativa “Giocattolo Sospeso” Natale 2025 - di Asso Giocattoli, che ha permesso la raccolta di giochi in occasione delle festività Natalizie destinati ai bambini seguiti dal servizio che presentano situazioni disagiate, confermando ancora una volta il valore della collaborazione tra territorio, associazioni e comunità.

Infine si rinnova il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con sensibilità e generosità, auspicando che queste esperienze possano rappresentare un punto di partenza per future collaborazioni a sostegno del benessere dei bambini e delle loro famiglie".