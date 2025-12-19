BIATHLON / Junior Cup, Carlotta Gautero fa sua l'individuale in Val Martello

Parte benissimo la stagione dell’Italia in IBU Junior Cup, che questo fine settimana fa tappa in Val Martello.

Alla prima gara utile, l’Individuale femminile, l’Italia sale sul gradino del podio grazie a Carlotta Gautero, che completa i 12.5km in 39’00″1 con un solo bersaglio mancato nell’ultima serie davanti a Nayeli Mariotti Cavagnet, che a parità di errore, ha un ritardo di 12″2, consegnando ai colori azzurri una bella doppietta. Le due azzurre, non velocissime sugli sci, riescono ad avere la meglio sulla concorrenza grazie alla pulizia del loro tiro.

Per quanto riguarda le altre italiane, Iris Cavallera è 17esima con due errori a 2’03″6, mentre per Eva Hutter 5 errori al poligono sono un po’ troppi, e chiude la sua gara in 30esima posizione con oltre 3 minuti di ritardo da Gautero, nonostante un ottimo giro finale, e un passo sugli sci ai livelli di Gautero. Più indietro Rachele Dei Cas e Matilde Giordano, 45esima e 49esima, con sei e 8 bersagli mancati e un ritardo superiore ai 5 minuti.