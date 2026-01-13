Confcommercio e il 23° Fitwalking del Cuore di Saluzzo sostengono il commercio di vicinato

Per domenica 18 gennaio si attende il via della 23° edizione del Fitwalking del Cuore a Saluzzo, con un altro record di partecipanti, un incremento anche di associazioni e scuole (51 contro le 45 della scorsa edizione) che prendono parte alla raccolta e con alcune new entry da segnalare come la Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano Ets, A.P.I. Stom LA GRANDA O.d.V. ed il Gruppo Scout Saluzzo 1.

Scende in campo anche Confcommercio Saluzzo e zona annunciando l’iniziativa frutto della stretta collaborazione con il Fitwalking del Cuore. L'obiettivo è duplice: sostenere concretamente il commercio di vicinato e promuovere attivamente le iniziative di solidarietà.

ASCOM Saluzzo ha deciso di regalare un premio a tutti i cittadini che sceglieranno di effettuare acquisti presso i negozi di vicinato presenti nei 37 comuni di competenza della Confcommercio Saluzzo.

In un gesto forte a favore dello sviluppo economico locale è stato scelto di considerare tutte le attività non limitandosi ai soli associati.

Dopo aver completato la scheda con cinque timbri (corrispondenti a cinque acquisti presente all'interno del pacco gara da ritirare il giorno del Fitwalking), i cittadin potranno recarsi presso la sede di Confcommercio Saluzzo in Via Torino n. 44/a per ritirare il proprio premio.

"Crediamo fermamente che il futuro del nostro territorio passi attraverso il sostegno reciproco. Questa iniziativa non solo incentiva gli acquisti, ma dimostra anche come il commercio e la solidarietà possano camminare insieme per il bene della comunità," dichiara il Presidente di ASCOM Saluzzo Danilo Rinaudo.