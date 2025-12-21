Addio a Franchina Gallo, stimata maestra elementare di Ceva

Lutto nella comunità Cebana per la scomparsa di Franchina Gallo, stimata maestra elementare.

Si è spenta ieri, sabato 20 dicembre, all'età di 84 anni. Ha dedicato la sua vita agli altri, prendendosi cura della famiglia come dei suoi alunni, che la ricordano con affetto.

Orfana di guerra, non conobbe mai il padre che fu tra i dispersi della campagna di Russia.

Vedova di Franco Voarino, stimata maestra elementare, ha avuto una vita “laboriosa” per usare le sue parole, sempre dedita a prendersi cura della sua famiglia, dei suoi alunni e al perenne lavoro, ha studiato ed è diventata insegnante in una realtà ben più complessa e difficile dell’attuale, quando studiare “era per pochi”.

Il sindaco Fabio Mottinelli, a nome dell'amministrazione, è vicina a figli, parenti e amici in questo momento di lutto.

Lascia i figli Gianni con la moglie Daniela e gli amati nipoti Rebecca e Pietro e la figlia Tiziana con Ferdinando, che ringraziano per le attente cure i reparti di Medicina d’Urgenza e il reparto di Cardiologia UTIC dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

Il funerale sarà celebrato martedì 23 dicembre nella Chiesa Parrocchiale della Frazione Malpotremo di Ceva.