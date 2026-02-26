Venerdì 27 febbraio, alle 18:30, con partenza dal municipio, in via Santa Croce 2, si terrà a Roccavione la “Fiaccolata di solidarietà con la Resistenza iraniana”, un’iniziativa pubblica e pacifica di testimonianza e vicinanza al popolo iraniano. La fiaccolata è patrocinata dal Comune di Roccavione.



L’evento intende offrire un momento di raccoglimento e partecipazione civile, nel segno della solidarietà e del rispetto, per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi della libertà e dei diritti democratici.



Organizzatore della fiaccolata è il dott. Khosro Nikzat, presidente dell’associazione medici e farmacisti iraniani residenti in Italia, che dichiara: “La Resistenza iraniana rivolge un appello a tutte le istituzioni, e in particolare a quelle italiane, affinché esprimano un sostegno chiaro, fermo e concreto al popolo iraniano nella sua lotta per la libertà e la democrazia, riconoscendo la legittimità delle sue aspirazioni e il valore di questo programma democratico. E' in questo contesto, che si terrà la fiaccolata di solidarietà a Roccavione, un momento di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime delle recenti rivolte e per testimoniare, con un gesto simbolico ma profondamente significativo, la vicinanza al popolo iraniano. Un gesto simbolico che ci auguriamo di ripetere anche in altri Comuni del territorio”.



L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.