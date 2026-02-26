Alba: chiusura temporanea di via Gazzano per lavori

Dalle ore 8.30 di lunedì 2 marzo e fino al termine dei lavori sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale Via Gazzano ad Alba, nel tratto compreso tra Via Bertero e Via Pierino Belli.

Durante il periodo di chiusura sarà comunque garantita la viabilità mediante l’inversione del senso di marcia in Via Gazzano, nel tratto compreso tra Via Macrino e Via Bertero.

La chiusura è necessaria per l’allestimento del cantiere finalizzato alla rimozione di un’infiltrazione di acqua piovana verso una proprietà privata situata in Via Gazzano 9.