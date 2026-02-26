Carrù, domenica il tesseramento all'ANPI, che celebra gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne

È dedicata alla memoria, ai diritti e alla partecipazione democratica, in occasione degli 80 anni della Repubblica italiana e del voto alle donne il disegno realizzato da Roberto Pagliaro per il tesseramento ANPI 2026.

L’iniziativa a Carrù si svolgerà grazie all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione “Felice Cenacchio”, che domenica 1° marzo, dalle 9.30 alle 12.30 sarà presente in piazza Caduti della Liberazione, di fronte alla chiesa parrocchiale, per il rinnovo delle tessere o nuove adesioni all'associazione, contribuendo così a sostenere l’impegno nella difesa della memoria della Resistenza, della Costituzione e dei valori antifascisti.