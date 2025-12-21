“Roero Bike Destination” tra i progetti finanziati da Fondazione CRC

Nei giorni scorsi sono stati comunicati ufficialmente gli esiti del Bando 'Stars' della Fondazione CRC, e per il territorio del Roero c’è grande soddisfazione per l’esito positivo rispetto al progetto candidato dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, denominato 'Roero Bike Destination', che ha passato la selezione ed è stato uno tra i 15 progetti vincitori.

Si tratta di un’opportunità utile a trasformare il territorio in meta cicloturistica, con azioni rivolte sia allo sviluppo turistico, che al coinvolgimento della comunità locale: una visione comune maturata in seno all’Associazione Sindaci del Roero, con l’avallo dell’Ente Turismo Visit Langhe Monferrato Roero.

Dall’Ecomuseo delle Rocche il commento è molto positivo: “Il ringraziamento, in primis, va alla Fondazione CRC ed ai suoi rappresentanti locali, Mario Canova e Giuseppe Marchiaro, per aver ben compreso il valore di una proposta che ha coinvolto unitariamente il Roero in una rete virtuosa e ben funzionante. I punti cardine del progetto: puntare a far diventare il Roero una meta cicloturistica a livello internazionale, con un’identità forte che unisce natura, attività outdoor e accoglienza, per vivere il territorio su due ruote.

Primo destinatario sarà la comunità locale residente. Verrà creata una rete sentieristica ciclabile che connette i 22 comuni del Roero, Alba e Bra, per muoversi sul territorio in modo sostenibile. Importante sarà poi creare un’identità di prodotto outdoor visiva e digitale, che integri i servizi turistici e la narrazione del territorio, per connotare il Roero come destinazione bike immediatamente riconoscibile, in sinergia con Visit Langhe Monferrato Roero.

Altri punti cardine saranno i servizi e l’accoglienza: una destinazione bike ha bisogno di servizi specializzati come colonnine di ricarica sul territorio e ciclo-officine. Fondamentale il raccordo con gli operatori privati per potenziare centri assistenza e noleggio bike, guide cicloturistiche e professionisti del settore, così comeù la formazione rivolta a strutture ricettive e cantine.

Oltre al potenziamento dei servizi bike al turista, il progetto punta al benessere della comunità locale migliorando la mobilità sostenibile sul territorio, e mettendo in programma iniziative per i residenti che sensibilizzino sulla salute, sulle buone abitudini alimentari a km0 collegati all’attività fisica.

Obiettivo sarà poi di attrarre grandi eventi internazionali per intercettare nuovi visitatori creando engagement sulla destinazione turistica, ma anche piccoli appuntamenti locali per posizionare il Roero come meta cicloturistica d’eccellenza ed animare il territorio”.

Tutte le info su: www.ecomuseodellerocche.it