ARTI MARZIALI / Gli atleti dello Judo Mondovì brillano al Grande Slam di Natale di Leinì

Domenica 21 dicembre 2025, trecento giovani hanno affollato il Pala Maggiore di Leinì (TO) per il Grande Slam di Natale.

Evento sportivo organizzato dalla Fijlkam Judo Piemonte, per il tradizionale scambio di auguri, aperto alle categorie preagonistiche Ragazzi, Fanciulli, Bambini A e B, suddivise in poule da quattro atleti costituite in base a peso ed ordine di cintura. A causa del forfait di Marco Roattino, assente per influenza, solo otto judoka monregalesi, in rappresentanza dell’ASD Judo Mondovì.

Terza piazza per Adele Gallo e Camilla Botta come pure per Angelo Sicignano e Giacomo Botta, esordienti assoluti. Argento ad Arturo Colombo, veterano del tatami ed Andrea Sicignano, anche lui alla prima esperienza di gara non agonistica. Oro, infine, per Stefan Chelmus e Giorgio Mirto, grazie ad un filotto di vittorie.

Giornata intensa e ricca di emozioni, caratterizzata da sfide sportive, momenti di amicizia e scambi di auguri. Soddisfazione ed apprezzamento da parte del Maestro Alessandro Brizio e appuntamento, ad atleti e famiglie, al rientro delle vacanze natalizie.



