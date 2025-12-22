 / Attualità

Attualità | 22 dicembre 2025, 12:03

Crava, il Presepe Vivente sarà in versione pomeridiana

Annullata la rappresentazione serale di mercoledì 24 dicembre causa maltempo. Appuntamento venerdì 26 e domenica 28 con inizio alle 15.30

La frazione di Crava, nel comune di Rocca de' Baldi, è pronta a trasformarsi in Betlemme per il Presepe Vivente: una quarantina di postazioni faranno tornare indietro nel tempo i visitatori, tra rappresentazioni storiche e antichi mestieri per far rivivere la magia della Natività.

A interpretare la Sacra Famiglia, quest'anno, saranno Pietro Bottero, Sara Ferrua, il piccolo Giorgio e Lorenzo, l’angioletto di famiglia.

Anche quest’anno indispensabile la collaborazione con le varie associazioni per i diversi eventi in programma, la Proloco Roccadebaldese, la Biblioteca Don Franco Mattalia e l’ Enomuseo “La Cantina” che come tanti nostri concittadini e il nostro parroco Don Silvio mettono a disposizione i proprii locali per ospitare le diverse postazioni; doveroso ringraziamento va a tutti coloro che si adoperano per la buona riuscita dell’ evento, in particolare i figuranti, fulcro della manifestazione, al Comune di Rocca de’ Baldi e al servizio civico che come ogni anno garantisce un supporto importantissimo.

LE DATE 

La rappresentazione si svolgerà in due momenti in versione pomeridiana: venerdì 26 e domenica 28 dicembre il primo, domani, mercoledì 24 dicembre dalle 20.30 con inizio alle 15.30. Annullata causa maltempo quella serale della Vigilia. Tutte le rappresentazioni saranno ad ingresso libero.

Arianna Pronestì

