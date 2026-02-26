L'aeroporto Cuneo Levaldigi amplia l'operatività, Bergesio: "Parola fine a un'annosa questione"

"Come abbiamo più volte richiesto, l'ampliamento dell’operatività dell’aeroporto di Cuneo Levaldigi non è solo un traguardo tecnico, ma una vittoria politica e territoriale attesa da troppi anni. Grazie all’intervento risolutivo di Enac, mettiamo finalmente la parola fine ad una problematica che ha frenato per troppo tempo le potenzialità del nostro scalo”.

Lo afferma il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama, commentando l'annuncio ufficiale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.



L’aeroporto di Cuneo vede l’estensione dell’operatività, già in vigore, da 10 a 14 ore, uniformata sia per la stagione invernale che per quella estiva. Un cambio di passo che, come sottolineato dal Senatore, garantisce stabilità e attrattività allo scalo.



“Voglio esprimere un ringraziamento sincero e profondo al Presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, per la sensibilità dimostrata e per aver saputo ascoltare le istanze del nostro territorio - prosegue Bergesio -. La risoluzione di questa annosa questione permette a Levaldigi di uscire da una situazione di incertezza operativa. Il fatto che la copertura dei costi incrementali sia ora assicurata dal sistema tariffario europeo, e non ricada sui gestori, è una boccata d'ossigeno che sblocca investimenti e sviluppo”.



Secondo il senatore Bergesio, il potenziamento di Cuneo si inserisce in una visione strategica più ampia, sia dal punto di vista del decongestionamento, in quanto si alleggerisce la pressione sui grandi hub ormai prossimi alla saturazione, sia dal punto di vista di turismo e business, con più ore di volo che significano più collegamenti, facilitando l'accesso dei turisti alla provincia Granda e supportando l'internazionalizzazione delle imprese.



"Cuneo ha ora tutte le carte in regola per essere protagonista. Siamo passati dalle parole ai fatti: con questa maggiore capacità operativa, il nostro aeroporto diventa un asset fondamentale per la crescita economica di tutto il Piemonte. Adesso occorre lavorare tutti insieme al fine di potenziare questa importante infrastruttura che è strategica non solo per la Granda ma per tutto il nord-ovest”, conclude il senatore Bergesio.