VOLLEY GIOVANILE / Il punto del settore giovanile del VBC Mondovì

Il punto del settore giovanile del VBC Mondovì:

U.15/M: JOLLY CASTAGNOLE - VBC MONDOVI’ = 1-3 - (21-25,16-25,25-20,22-25)

VBC MONDOVI’: Curati, Cuniberti (K), De Sanctis, Mazzucchi, Albesano, Garelli, Gastaudo (L1), Testa (L2). ALL: Viridiana Polizzi – Erika Terreno.

Nella regular season del campionato U.15 ottavo successo stagionale su 10 partite disputate per il VBC MONDOVI’ allenato da Viridiana Polizzi, che, pur in formazione ampiamente rimaneggiata a causa dell’ assenza di numerosi giocatori (soltanto 8 i presenti a referto), piega per 3-1 (21-25,16-25,25-20,22-25) il Jolly Castagnole quinto. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi 3 punti, salgono a quota 24 e restano al terzo posto, sempre a -3 dal Villanova secondo ed a +3 sul Boves quarto.

Viridiana Polizzi ha schierto Curati in palleggio, capitan Cuniberti opposto, De Sanctis e Mazzucchi in banda, Lorenzo Albesano e Garelli al centro, Gastaudo e Testa liberi.

Nel primo set partono meglio i padroni di casa, che si portano sino sul 16-13, poi i monregalesi reagiscono e prima pareggiano sul 17 pari, poi allungano 23-20 ed infine chiudono 25-21. Nella seconda frazione i monregalesi stanno sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (10-5,21-14,23-15), chiudendo 25-16. Nel terzo set vi è grande equilibrio sino al 14 pari, poi i padroni di casa allungano e prima si portano sul 18-15, poi sul 22-19 ed infine chiudono 25-20. Nella quarta frazione partono meglio i monregalesi, che si portano prima sul 12-7 e poi sul 19-14, quindi il Castagnole si riavvicina un pò (20-22), ma il VBC MONDOVI’ non si disunisce e va a chiudere 25-22.

Oltre che per la conquista dei 3 punti, coach Viridiana Polizzi può sicuramente essere soddisfatta per come il gruppo ha reagito alle avversità ed alle pesanti assenze, non solo non disunendosi, ma anzi trovando risorse sorprendenti.

U.17/M: CUNEO FARINEI - VBC MONDOVI’ = 3-0 (25-13,25-11.25-18)

VBC MONDOVI’: Riccardo Albesano (K), Cuniberti, Kosara, Franco, Garelli, Hidri, Diano (L1), Testa (L2), Manassero, Mazzucchi, De Sanctis. ALL: Viridiana Polizzi – Bongioanni Debora

Contro il Cuneo Farinei, capolista incontrastata di questa regular season del campionato U.17 con 9 vittorie da 3 punti su 9 gare, il VBC MONDOVI’, pur sconfitto per 3-0 (25-13,25-11.25-18), gioca una partita nel complesso più che discreta.

Viridiana Polizzi è partita con Cuniberti in palleggio, capitan Riccardo Albesano opposto, Kosara e Franco in banda, Hidri e Garelli al centro, Diano e Testa liberi, inserendo successivamente tutti i giocatori a referto, ossia Manassero, De Sanctis e Mazzucchi.

Nei primi due set i monregalesi hanno faticato di più, dovendo sempre inseguire i cuneesi (15-9 e 20-11 nel primo; 9-2 e 20-9 nel secondo), mentre nel terzo sono riusciti a stare maggiormente a contatto con gli avversari (17-14,21-16), cedendo con un più che dignitoso 25-18.

Nel complesso, comunque, il gruppo allenato da Viridiana Polizzi (composto da quello dell’ U.15 più un paio di ragazzi in età per l’ U. 17) anche in questa gara ha confermato di essere in costante progresso sia da un punto di vista tecnico che tattico.

VBC MONDOVI’ – VILLANOVA = 0-3 (10-25,14-25,11-25)

VBC MONDOVI’: Riccardo Albesano (K), Cuniberti, Kosara, Mazzucchi, Lorenzo Albesano, Garelli, De Sanctis (L1), Manassero, Diano, Curati, Testa (L2). ALL: Viridiana Polizzi – Bongioanni Debora

Contro il Villanova, quarta forza di questa regular season del campionato U.17, il VBC MONDOVI’, in formazione ampiamente rimaneggiata a causa dell’ assenza di numerosi giocatori per l’ influenza, viene sconfitto per 3-0 (10-25,14-25,11-25).

Viste le numerose e pesanti defezioni, Viridiana Polizzi è partita con Cuniberti in palleggio, capitan Riccardo Albesano opposto, Kosara e Mazzucchi in banda, Lorenzo Albesano e Garelli al centro, De Sanctis libero, inserendo successivamente Curati, Diano e Manassero.

In tutti e tre i set i monregalesi hanno sempre dovuto inseguire (10-4 e 15-7 nel primo; 10-3 e 18-10 nel secondo; 13-5 e 17-8 nel terzo), faticando a reggere il ritmo imposto dagli avversari.