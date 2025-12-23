Concerto di Natale 2025: la Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani si è fatta in due

Il concerto di Natale 2025 della Società Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani si è articolato in due serate, giovedì 18 e sabato 20 dicembre, sempre nella Sala Polivalente di via Louis Chabat.

Giovedì fantastica di musica con il saggio dei bambini delle classi prime e seconde della Scuola Primaria di Dogliani e con l’esibizione della Banda Junior costituita dai giovanissimi strumentisti della nostra filarmonica e della Banda Musicale “Città di Bene Vagienna”.

Il saggio ha rappresentato il momento pubblico del progetto “The children of a elementary school” proposto e finanziato dalla banda musicale doglianese tenuto dall’esperta Elena Giordanengo in stretta collaborazione con le insegnanti delle classi interessate con il sostegno dall’’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Dogliani nelle persone della dirigente Elena Sardo dalla vicaria Gemma Manzi e dalla responsabile del progetto Gledis Dacomo. I bambini hanno fatto musica con il corpo, con gli strumenti didattici e con la voce, mettendoci impegno ed entusiasmo.

La banda Junior ha mostrato ai tanti genitori presenti qual è il primo step di musica d’insieme fatta con strumenti dell’organico bandistico da ragazzi poco più grandi, diretti con sicurezza da Nicoletta Fornasero e Michele Bongioanni. Presenti al concerto il sindaco di Dogliani Claudio Raviola e l’assessore delegato all’istruzione Sabrina Rolfo. L’idea è nata dal presidente del sodalizio Osvaldo Boggione che ha fortemente voluto questo progetto, con la speranza possa avere un’evoluzione futura.

Sabato è stata la volta della banda della Filarmonica “Il Risveglio” ha avuto l’onore di presentare ai suoi fedeli ascoltatori un programma arricchito dalla presenza di due strumentisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ovvero Alessandro Caruana alla tromba e Devid Ceste all’euphonium e al trombone. Con questi due solisti d’eccezione la formazione ha eseguito la “Fantasia per tromba e banda” del compositore cheraschese Giovanni Ferrua, la “Rhapsody for euphonium e concert band” di James Curnow”, il “Concerto per Trombone e banda” di Nikolay Rimsky-Korsakov e “Christmas on Brodway”, adattato per due solisti e banda. Un programma quindi che ha messo in evidenza le straordinarie qualità dei due strumentisti e ha consentito al “Risveglio” di dialogare con loro.

Il concerto è stato aperto dalla banda giovanile diretta da Osvaldo Boggione che ha stupito tutti e ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di crescita veramente notevole.

Lunghi e ripetuti applausi hanno sottolineato le esecuzioni di un concerto memorabile.

Ulteriori informazioni sulla serata e più in generale sull'attività del "Risveglio" si possono trovare sul sito internet della banda all'indirizzo https://ilrisveglio.altervista.org/ e sulla omonima pagina Facebook. Inoltre è possibile ascoltare registrazioni di concerti e dei brani più significativi sull’omonimo canale YouTube. -