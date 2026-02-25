«Perché sia 8 marzo tutto l'anno»: Savigliano celebra le donne con un mese di eventi

Savigliano torna a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un cartellone di eventi e appuntamenti lungo un mese – “Marzo donna” – messo in piedi dalla Consulta pari opportunità con l'Assessorato alla cultura.

Si comincia sabato 28 febbraio, alle 17, presso la Sala S. Agostino di piazza Arimondi, con la presentazione del libro “Femminismo intersezionale e altre parole da conoscere per abbattere le discriminazioni”. In collaborazione con l'associazione Break the Silence Italia. Intervengono Maria Chiara Cataldo e Giulia Casalino. Ingresso libero.

Mercoledì 4 e giovedì 5 marzo spazio alla “settima arte”. Alle 21, al Cinema Aurora, proiezione del film “C'era una volta mia madre”, diretto da Ken Scott.

Venerdì 6 marzo – dalle 18 alle 19 – presso la Ludoteca comunale-Centro famiglie di via Mutuo Soccorso arriva l'aperitivo condiviso multiculturale, in collaborazione con il gruppo “Profumo di spezie”. Partecipazione gratuita; per info e prenotazioni: 3209025486 .

Il giorno successivo, sabato 7 marzo, in piazza Santa Rosa andrà in scena “La violenza sulle donne è pane quotidiano”. Dalle 9 alle 13, si terrà la distribuzione di sacchetti di pane offerto da alcuni panettieri saviglianesi, a cura dell'Associazione “Mai+Sole”.

Domenica 8 marzo per le vie della città si correrà la “Just The Woman I Am”: camminata non competitiva aperta a tutti, finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca universitaria sul cancro. Partenza alle 10 da parco Graneris. Per informazioni: www.comune.savigliano.cn.it .

Sempre domenica e sempre in piazza Santa Rosa, alle 18 ci sarà il flash mob “Fai brillare la tua scintilla!”. A cura del Centro Famiglie-Ludoteca e Rete Mamma. Informazioni: 3209025486 (via whatsapp).

Alle 18.30, presso la Sala Sant’Agostino di piazza Arimondi, concerto con Cristina Donà: live acustico in solo. In collaborazione con l'associazione Diagonal. Ingresso 25 euro (prenotazione via whatsapp al 3338012927 ).

Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, si torna al cinema: alle 21, all'Aurora, proiezione del film “Giovani madri”, diretto da Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Venerdì 13 marzo, alle 16.30, a palazzo Muratori-Cravetta, inaugurazione della mostra fotografica “Donne del terziario: storie di impresa, innovazione e futuro”, a cura di Confcommercio Savigliano, in occasione dell'80° anniversario della Fondazione di Confcommercio.

Giovedì 19 marzo, alle 21, presso la sala della Crosà Neira, è in programma una serata di dialogo con la linguista e saggista Vera Gheno: “Costruire ponti con le parole”. In collaborazione con la Consulta Pari Opportunità di Genola e Fondazione Lateral. Ingresso libero (fino ad esaurimento posti).

Alle 9 di sabato 21 marzo parco Graneris ospiterà il “Power walking in rosa”, passeggiata a cura dell'Asd Kalipé. Partecipazione libera e gratuita.

Mercoledì 25 marzo, alle 20.30, il Centro Culturale Saviglianese ospiterà un incontro sulla riflessologia facciale, con Simona Gili e Nicoletta Valinotto. A cura dell'associazione Liberaria. Ingresso libero.

Giovedì 26 marzo, alle 21, nella sala S.Agostino andrà in scena la serata incontro “La menopausa e l'attività fisica”, con Lorena Isaia e Susana Flego. A cura dell'Asd Kalipé. Ingresso libero.

Infine, giovedì 16 aprile, alle 20.30, nella sala S.Agostino verrà presentato il saggio “Perchè abbiamo bisogno della Dea”, di Donatella Signetti. A cura dell'associazione Mai+Sole. Ingresso libero.

Anche quest'anno, per sottolineare l’adesione della Città alla Giornata Internazionale della Donna la torre civica di piazza Santa Rosa sarà illuminata di rosa.