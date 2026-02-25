Donne per la Granda invita a Cuneo per la mostra Maria Skłodowska-Curie in Italia: tre viaggi, una passione

Vincitrice di due Nobel per la fisica e per la chimica, unica donna ad aver vinto il premio in due aree distinte, Maria Skłodowska Curie sarà la protagonista di una mostra allestita a Cuneo.

L’esposizione, che s’intitola “Maria Skłodowska-Curie in Italia. Tre viaggi, una passione” inaugura venerdì 6 marzo, alle ore 17, presso la sala del Liceo Pellico-Peano (con ingresso da via Monte Zovetto, 8) ed è promossa da Pro Natura Cuneo, dal Liceo Classico e Scientifico Pellico-Peano e dall’associazione Donne per la Granda, realtà da anni impegnata nella valorizzazione del contributo femminile nella cultura, nella scienza e nella società del territorio.

Proprio Donne per la Granda conferma, con questo evento, la propria attenzione verso le grandi figure femminili che hanno segnato la storia, offrendo alla comunità un’importante occasione di approfondimento e riflessione.

La mostra racconta i tre viaggi compiuti in Italia da Maria Skłodowska-Curie su invito del Governo italiano: a Ischia, Montecatini e Lurisia. In particolare, la scienziata si recò a Lurisia per studiare le acque termali, ritenute miracolose per le loro proprietà terapeutiche. Dopo attente analisi, Curie ne confermò le qualità benefiche, contribuendo a rafforzarne la fama scientifica.

I pannelli espositivi della mostra sono stati realizzati dall’Accademia Polacca delle Scienze di Roma e illustrano non solo gli spostamenti italiani della scienziata, ma anche il contesto storico e scientifico in cui maturarono queste esperienze, che hanno rivoluzionato la scienza moderna, lasciando un’eredità che continua a ispirare generazioni di ricercatori e ricercatrici.

La mostra sarà visitabile fino al 28 marzo nella sala del Liceo Pellico-Peano, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14.30 (ingresso da corso Giolitti, 11); il giovedì e il venerdì anche dalle 14.30 alle 17.30 (ingresso da via Monte Zovetto, 8). L’ingresso? Libero e gratuito.

Per informazioni: donnexlagranda@gmail.com