A Mondovì due laboratori di lettura e illustrazione con Cinzia Ghigliano

Nell’ambito delle iniziative realizzate grazie al finanziamento concesso dal Ministero della Cultura al Comune di Mondovì in seno al “Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario”, i locali della Biblioteca civica di via Francesco Gallo 12 ospiteranno due laboratori di lettura e illustrazione rivolti ai bambini dai 5 ai 10 anni a cura dalla celebre artista monregalese Cinzia Ghigliano.

In particolare, sabato 7 marzo alle ore 10 sarà la volta di “Rudyard il bambino con gli occhiali” (Orecchio acerbo editore, 2020), dove partendo dalle tematiche affrontate dal libro, si approfondiranno i temi del talento presente in ogni bambino, della risorsa infinita della lettura, delle enormi possibilità di crescere grazie ai libri e dell'importanza della fantasia; sabato 14 marzo sempre alle ore 10.00, invece, spazio al laboratorio “Il cane giallo” (Orecchio acerbo editore, 2022) nel quale, tramite la lettura ad alta voce, si analizzeranno il testo e il suo significato, l'idea di libertà e del rapporto animale/uomo, per poi rappresentare la propria idea di cane.

Le due proposte laboratoriali sono gratuite previa prenotazione alla Biblioteca civica di Mondovì (cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it).

Cinzia Gigliano inizia la sua carriera come fumettista nel 1976 sul mensile Linus. Nel 1978 ottiene al Salone Internazionale dei Comics di Lucca il prestigioso Yellow Kid quale miglior autore italiano. Negli anni immediatamente successivi dà vita, con Marco Tomatis, a numerosi personaggi, come Isolina o Lea Martelli, primo esempio di fumetto seriale pubblicato su un settimanale femminile ad ampia tiratura. Nel 1984 nasce Solange, le cui avventure vengono pubblicate in numerosi paesi europei. Contemporaneamente si occupa di divulgazione a fumetti. In questo campo ottiene nel 1986, con Luca Novelli, il premio Andersen per la divulgazione scientifica. La crisi del fumetto d’autore la porta ad esplorare nuovi settori in cui agire e lavorare. Intensifica così l’attività di illustratrice, soprattutto nel campo dell’editoria per bambini e ragazzi, collaborando con le maggiori case editrici italiane. Nel 2003 le viene conferito il Caran d’Ache quale miglior illustratore dell’anno. Si dedica con successo anche alla pittura e mostre monotematiche la vedono esporre in tutta Italia. In questo modo, i versi di Pavese, il dialetto siciliano di Buttitta, i testi che mutano attraverso le differenti traduzioni di Edgar Lee Master, le canzoni di Fabrizio de Andrè, le posture delle donne che variano a seconda dell’autore che stanno leggendo, entrano a far parte del suo immaginario dipinto. Cinzia Ghigliano inoltre è docente di illustrazione e fumetto presso la Libera accademia d’arte Novalia. Nel 2016 il libro LEI. Vivian Maier, inaugura la sua collaborazione con Orecchio Acerbo Editore e le vale il premio Andersen quale “Miglior Libro fatto ad arte”.