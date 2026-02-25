"Leggera come la cenere": spettacolo teatrale all'Auditorium di Marene

Teatro educativo per giovani a Marene. Venerdi 6 marzo alle ore 21 presso l’Auditorium San Giuseppe – sito in Via Cravetta 2 – la Compagnia Hygge Aps porta in scena lo spettacolo dal titolo: LEGGERA COME LA CENERE.

"Chi sono io? Mi starò comportando nel modo giusto?” “E’ davvero questo quello che desidero?”

Queste sono alcune delle domande che affollano la mente di Sara, giovane protagonista, e di Laura, sua madre.

“Leggera come la cenere” porta sul palcoscenico una storia familiare fatta di incomprensioni, pregiudizi e sogni.

Danza, musica e prosa si intrecciano in un viaggio nella psiche umana, alla (ri)scoperta del nostro io più profondo.

Le arti performative come strumento formativo per trattare, raccontare e spiegare a giovani e giovanissimi tematiche sociali importanti in particolare quella dell’anoressia, sempre più presente, ma non solo.

Tra gli obiettivi principali dello spettacolo troviamo educazione all’immagine e soprattutto alla corretta comprensione ed utilizzo delle stesse, per meglio gestire ed interpretare quelli che, a volte, possono essere i messaggi subliminali provenienti da web e tv e quel bisogno di sentirsi bella e magra come le modelle delle copertine patinate piuttosto che come l’influencer con più follower.

E’ richiesta la prenotazione del posto tramite il link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-leggera-come-la-cenere-1980479349046 oppure dal sito https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/ o rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.

Per informazioni ci si può rivolgere alla mail auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com

