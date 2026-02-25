Bra: due serate a Palazzo Traversa per riscoprire la contemporaneità della cultura classica

Due serate per scoprire, o riscoprire, la lingua e la cultura greca, pensate sia per chi non ha mai studiato il greco ma ne è sempre stato affascinato, sia per chi lo ha studiato e poi dimenticato perché la vita lo ha portato altrove, ma soprattutto per chi vuole condividere la lettura di testi straordinari che, da secoli, continuano a parlare di noi.

Le ha organizzate il Museo di Palazzo Traversa rispettivamente per il 4 e il 18 marzo 2026 a partire dalle 21, nella sede di via Parpera.

Relatrice in entrambi gli appuntamenti la prof. Antonella Viassone, insegnante presso il liceo Giolitti-Gandino di Bra.

Un impedibile viaggio attraverso temi universali come la guerra, la pace, l’ira, il viaggio, l’amore, l’amicizia, la condizione della donna, la libertà, il rapporto con la divinità, che permetterà di giungere alle radici più profonde della nostra civiltà.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.