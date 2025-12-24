Undi e Max, le “Stranger Cats” arrivate dal Sottosopra (di Lodi)

Il 26 dicembre tornano le nuove puntate di Stranger Things, ma c’è una minaccia che Vecna non aveva previsto: due adolescenti formato felino, sorelle inseparabili, pronte a conquistare il mondo a colpi di fusa. Si chiamano Undi e Max e no, non arrivano davvero dal Sottosopra...anche se il viaggio che le ha portate fino a qui non è stato meno avventuroso: dall’Albania all’Italia, con una sola missione segreta, trovare casa.

Una delle due ce l’aveva quasi fatta. Adozione lampo, entusiasmo, poi il colpo di scena degno di Netflix: ritorno in rifugio dopo appena 24 ore. Motivo ufficiale? “Troppo appiccicosa”. A voi i commenti. Loro, intanto, non si sono scoraggiate: l’amore resta il loro superpotere principale, insieme a una colonna sonora fatta di fusa a volume massimo.

Undi e Max sono sorelle unite, coraggiose e affettuose, di quelle che ti si acciambellano accanto mentre guardi una serie tv e ti fanno dimenticare tutto il resto. Con loro sul divano, i demogorgoni fanno meno paura e il sonno è decisamente più tranquillo. L’adozione può essere di coppia - perché insieme sono imbattibili - oppure separata, a patto che in casa ci siano già altri animali pronti a fare squadra.

Oggi si trovano in stallo a Lodi, compatibili con gatti e cani, sterilizzate, vaccinate e testate negative a FIV e FeLV. Hanno circa sette mesi e una gran voglia di ricominciare, possibilmente senza altri colpi di scena dell’ultimo minuto.

Se pensate di essere la loro “safe place” nel nostro mondo, potete scrivere a adozioni@lesfigatte.it oppure mandare un messaggio WhatsApp a Marianna (348.0073759).

Vecna può aspettare: Undi e Max sono già pronte a salvare il vostro divano.