METEO / Finisce con oggi l'allerta gialla per neve

Con la giornata di oggi, come già previsto ed annunciato nei giorni scorsi, le nevicate sono in esaurimento su tutte le zone del Cuneese interessate dall'ultima forte perturbazione.



Anche l'allerta gialla, riconfermata dai bollettini emessi da Arpa Piemonte per ieri, giovedì 25 e oggi, 26 dicembre, con domani cesserà e rientrerà.

Nei prossimi giorni si prevede tempo stabile e soleggiato senza fenomeni significativi. Possibile la formazione di foschie o nebbie in pianura nelle ore più fredde della giornata. Anche le temperature tenderanno al rialzo.