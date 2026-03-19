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Cronaca | 19 marzo 2026, 20:19

Cuneo, scattano le ricerche per un uomo di 58 anni

Si tratta di Poalo Rosso, residente in Città. La scomparsa è stata denunciata ai Carabinieri

Paolo Rosso

Paolo Rosso

Sono state estese a tutta Italia le ricerche di un uomo di 58 anni, Paolo Rosso che, da alcuni giorni, non ha più dato notizie alla famiglia. 

A far scattare l'allarme e a lanciare l'appello per ritrovarlo è stata la sorella: "Da tre giorni non abbiamo sue notizie. Chiedo a chiunque abbia informazioni di contattare me o i carabinieri e condividere il più possibile".

La scomparsa di Rosso, residente a Cuneo, è stata segnalata nella giornata odierna ai Carabinieri che hanno esteso le ricerche a tutta Italia, attivando tutti i sistemi di tracciamento per poter ricostruire gli ultimi spostamenti ed incontri dell'uomo. 

Le ricerche le abbiamo estese su tutta Italia ed abbiamo attivato tutti i sistemi di tracciamento. Stiamo ricostruendo tutti i suoi spostamenti ed incontri, sentendo tutti coloro che possano darci utili indicazioni.

L'appello è a chiunque abbia informazioni utili di prendere contatto con le Forze dell'Ordine. 

redazione

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