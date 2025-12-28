Incidente stradale in via Nazionale a San Michele Mondovì, intervengono Carabinieri e 118

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in via Nazionale a San Michele Mondovì. L'allarme è scattato alle ore 18.28, con l'immediato intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e del personale del 118.

Al momento non sono ancora note le dinamiche dell'accaduto, né il numero esatto delle vetture coinvolte nello scontro. I soccorritori hanno preso in cura i feriti, ma non è stato ancora comunicato il numero delle persone rimaste coinvolte né la gravità delle loro condizioni.

I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. La circolazione nella zona potrebbe aver subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili maggiori informazioni sull'accaduto.