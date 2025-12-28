La Granda sulla scia del Natale tra presepi, mercatini e concerti in chiesa nel week end

Nel week end post Natale, e in attesa del Capodanno, la Granda si anima di Presepi Viventi, concerti e rappresentazioni della Natività un po’ ovunque.

Non mancheranno le occasioni per visitare mostre di arte e fotografiche (consultare prima per eventuali variazioni degli orari di apertura) e per gironzolare nei vari mercatini di antiquariato.

Eventi outdoor e incontri culturali completano le offerte del fine settimana.

Per i numerosi presepi artistici o meccanici esposti nel periodo occorre consultare il sito https://www.presepiviventi.it/Cuneo

Si consiglia sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo!

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it



CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

ABCD'EMOZIONI

Sabato 27 dicembre, alle ore 17, nell’ex chiesa di Santa Chiara, spettacolo della rassegna "Teatro a quattro gambe 3-6 anni" della compagnia Dispari Teatro, intitolato "ABCD'EMOZIONI. Info: 339 12 77 798.





CUNEO

TROVAROBE

Sabato 27 dicembre, dalle 8 alle 18, sotto i portici che circondano Piazza Europa e Corso Nizza, tornano le bancarelle di antichità e collezionismo per il tradizionale mercatino Trovarobe. Info: 0171/444453.





CUNEO

SIMONA (STORIA DI UNA CALABRONA)

Domenica 28 dicembre, alle ore 17.30, presso l'Officina Santachiara (ex chiesa di Santa Chiara), va in scena l'ultimo evento di Dispari Teatro, della rassegna "Domeniche a teatro": "Simona (storia di una calabrona)". Uno spettacolo che celebra il coraggio, l’amicizia e la libertà di essere sé stessi.

Info: 339 12 77 798.





CUNEO

GIOCA CON I BALOCCHI DI UNA VOLTA

Domenica 28 dicembre, in piazza Europa, dalle ore 14.30 alle 18.30, imperdibile appuntamento con “Gioca con i Balocchi di una volta”: grandi e piccini potranno cimentarsi in giochi “di una volta” realizzati in materiale riciclato. L’evento fa parte di “Magia del Natale” organizzato da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con Comune di Cuneo, WeCuneo - Confcommercio, Fondazione CRC e Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi, ed inserito nelle attività di Cuneo Illuminata – IllumiNatale.





CUNEO

ORCHESTRA D'ARCHI B. BRUNI E PHOEBUS QUARTET

Domenica 28 dicembre, alle ore 17.30, al Teatro Toselli, ultimo appuntamento della stagione Bruni d’Autunno 2025, con "Love Song" con Orchestra D'archi B. Bruni E Phoebus Quartet.

Info: www.promocuneo.it





ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 28 dicembre con ritrovo presso la chiesa di San Giuseppe, si potrà partecipare ad “Alba sotterranea”, tour guidato da un archeologo professionista che comprende la visita a tre tappe sotterranee tra le 32 del percorso archeologico cittadino, più una tappa conclusiva presso il museo civico F. Eusebio. Info: https://www.comune.alba.cn.it/





ALBA

ERA GALLIZIO

Sabato 27 e domenica 28 dicembre sarà visitabile la mostra “Era Gallizio - Pinot Gallizio e la scoperta della preistoria” presso il Museo civico archeologico e di scienze naturali Federico Eusebio. Orario: 10 - 13 e 15 – 19. Info: https://www.comune.alba.cn.it/





ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/





BAGNOLO PIEMONTE

NOTE DI NATALE

Sabato 27 dicembre, alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale S.Pietro in Vincoli, i Polifonici del Marchesato si esibiranno con "Note di Natale", un concerto magico per coronare il periodo delle feste in armonia e condivisione. Ingresso libero. Info: https://www.polifonicidelmarchesato.it/





BELLINO

CONCERTO DI NATALE

Sabato 27 dicembre alle ore 21 nella chiesa di San Giacomo in Borgata Chiesa si svolgerà in concerto l’ensemble “Note di Varaita” dell’Istituto musicale di Venasca.

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna consultare il sito https://www.amicidibene.it/ per gli orari nel periodo natalizio.





BRA - BANDITO

PRESEPE VIVENTE

Domenica 28 dicembre, dalle 15 alle 18,30 presso cortili e chiostro della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine, si potrà visitare la rappresentazione della Natività a cura del Gruppo Volontari del presepe della parrocchia. Ingresso libero.



BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Sabato 27 e domenica 28 dicembre sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/





BRONDELLO

E... SE FOSSE

Sabato 27 dicembre, alle ore 21, presso la Sala Polivalente, avrà luogo il racconto musicale di Natale "E... Se fosse...". Una serata con l'Associazione Flauto magico, il coro Piccola Valle e la compagnia teatrale "I senza parole". Ingresso libero con offerte per beneficenza. Info: https://www.comune.brondello.cn.it/





BUSCA

SBAM!

Sabato 27 dicembre in orario 10-12 / 15.30-18.30 e domenica 28 dicembre in orario 10-12 / 14.30-18.30 sarà visitabile presso Casa Francotto la mostra “SBAM-Un percorso nella Pop Art!” Info: https://sbampopart.it/





CARAGLIO

NATALE IN OCCITANIA

Domenica 28 dicembre, alle ore 16.30, presso il Filatoio di Caraglio, ci sarà un concerto di Natale. Due voci accompagnate dal suono della ghironda, dell'organetto, del flauto, delle mandole e del mandolino per riprendere le tipiche musiche della tradizione occitana. Ingresso libero. Info: https://www.filatoiocaraglio.it/





CERESOLE D’ALBA

VISITE AL MUBATT

Domenica 28 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, visite guidate gratuite al muBATT - Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544. Il percorso di visita ha l’obiettivo di raccontare la battaglia ed evidenziare lo stretto legame tra il territorio di Ceresole d’Alba e la sua straordinaria storia, ricca di vicissitudini. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/





CHERASCO

"SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.





COSTIGLIOLE SALUZZO

EVERYBODY SING TO THE LORD

Sabato 27 dicembre, alle ore 21, nella chiesa Parrocchiale Santa Maria Maddalena, il Coro Polifonico Monserrato e l'Orchestra Fidei Donum saranno protagonisti del concerto per soli, coro, organo e orchestra diretto dal maestro Fabio Quaranta, che ha per titolo “Everybody sing to the Lord!”.





DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, alle 10.30 e alle 15.30, saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli. Info: 328 20 32 182.





DOGLIANI

PRESEPE VIVENTE

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, a partire dalle 20.30 fino a mezzanotte, 51a edizione del Presepe Vivente, una suggestiva rappresentazione che vede andare in scena circa 350 figuranti in costume. Info: https://doglianiturismo.com/presepe-vivente-2025/





DRONERO

JEAN GAUMY - BAYO E MONTAGNA

Nel week end visitabile, dalle 15 alle 19, presso il Museo Mallè, la mostra fotografica “Jean Gaumy – Bayo e Montagna”. Ingresso libero. Info: https://www.museomalle.org/





ENVIE

PRESEPE NEL BOSCO

Sabato 27 dicembre, dalle ore 14, visita con accompagnatori alla nuova edizione del "Presepe nel bosco" incastonato nella suggestiva cornice del Mombracco, con personaggi, sagome e piccole strutture capaci di emozionare grandi e piccini. Si consiglia di utilizzare scarponcini o calzature adeguate. Info: 340 64 39 131.





FOSSANO

UN DOLCE NATALE

Nel week end continuano nel suggestivo centro storico gli eventi di “Un Dolce Natale”. Info: https://www.visitfossano.it/

FRABOSA SOPRANA

CONCERTO

Sabato 27 dicembre, alle ore 21, presso la sala polivalente, tradizionale concerto di Capodanno della Banda Musicale di Mondovì, a favore della Casa di Riposo "Maria Serra". Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info:0174/244010.





FRABOSA SOPRANA

PRESEPE VIVENTE

Domenica 28 dicembre, in località Forneri, si terrà la prima edizione del Presepe vivente, dalle 18.30 alle 22.30, organizzato dal gruppo MOMS di Frabosa in collaborazione con la Pro Loco. Ingresso libero. Info: 348 65 22 398.









GARESSIO

ESCURSIONE

Sabato 27 dicembre sarà organizzata un’escursione gratuita sul Bric Mindino, per esplorare il territorio e cercare di avvistare animali, in compagnia di due guide esperte. Esperienza su prenotazione. Info: 335 62 14 395 - 335 60 37 170.





LIMONE PIEMONTE

STREET BAND PARADE

Domenica 28 dicembre, in via Roma arriva la Street Band Parade. Dalle 16 alle 19 animazione musicale itinerante con Prismabanda. Pomeriggio all'insegna della musica e dell'allegria. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita





LIMONETTO

Domenica 28 dicembre, alle ore 21 presso la Pro Loco, si svolgerà il Cantaquiz a squadre, una serata ludica con KdiMalinki. Info: 349 47 19 727.





MANGO

PRESEPE DI LUCI

Sabato 27 dicembre, e per tutto il periodo natalizio, dalle ore 17.30, sarà acceso il Presepe di Luce, con circa 80 sagome, raffiguranti i personaggi del presepe, installate su tutto il territorio e sulle colline, che illuminandosi contemporaneamente, creeranno un suggestivo percorso. Info: https://www.manganum.it/





MANTA

CONCERTO POLIFONICI

Domenica 28 dicembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, esibizione dei Polifonici del Marchesato. Il concerto chiuderà il programma con un momento di grande intensità musicale e spirituale. Ingresso libero.





MARENE

ONDE DI TERRA

Sabato 27 dicembre, alle ore 21, presso l'Auditorium San Giuseppe di Marene, proiezione del film "Onde di Terra": ambientato nelle Langhe degli anni '70, il film tratta questioni sociali, la pallapugno, pagine di letteratura, amori e solitudini dalle spiagge della Calabria alle onde delle colline piemontesi. Ingresso libero.





MONDOVÌ

LA LACRIMEVOLISSIMA ISTORIA

Sabato 27 dicembre, alle ore 21, al Teatro Baretti di Mondovì, la Compagnia Teatro Marenco di Ceva presenta lo spettacolo di Ser Cristofaro Piccione (che voleva scoprir l'America). Info: 347 80 04 280.





MONDOVÌ

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 28 dicembre torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: https://www.casamalta.it





ORMEA

CONCERTO DI NATALE

Sabato 27 dicembre, alle ore 21, presso la Sala Società Operaia si terrà il concerto di Natale a cura del “Corpo Bandistico Alta Val Tanaro”.

ORMEA

CONCERTO E TOMBOLATA

Domenica 28 dicembre, alle ore 15.30, presso la chiesa parrocchiale di San Martiniìo “Concerto degli Auguri”. cura del corso “Voci del Centa” di UNITRE. Alle ore 20.30, presso la Sala Società Operaia a cura dell’Associazione “Ulmeta ODV Grande Tombolata in favore del progetto Parkinson dell’ospedale di Ceva.

PEVERAGNO

NATALE IN CONTRADA

Sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 19, “Natale in Contrada”, con le strade che torneranno ad animarsi con rievocazioni, presepe vivente e momenti di incontro. In programma ci sono le scenette che riportano in vita antichi mestieri, la possibilità di gustare prodotti tipici e di passeggiare tra le corti trasformate in un piccolo villaggio di Natale.





PEVERAGNO

JAM SESSION

Domenica 28 dicembre, dalle ore 20.30 al “Bric a Brac cantine ludiche” in via San Giovanni, serata di improvvisazione musicale libera a tutti.





PRATO NEVOSO

MERCATINI

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, dalle 8 alle 19 sotto i portici si terranno i Mercatini invernali. Info: https://circolosantelmo.com/





PRAZZO

INCONTRO CON DAVID GÖTTLER

Sabato 27 dicembre, alle ore 20.30, presso la Scuderia di Prazzo Inferiore, si terrà un incontro con David Göttler, uno degli alpinisti più forti al mondo. Guida alpina e videomaker, ha superato per 7 volte la quota degli 8.000 metri senza l’utilizzo di ossigeno supplementare e senza il supporto dei portatori sherpa. Info: info@comune.prazzo.cn.it





RACCONIGI

MERCATINO TROVAROBE

Domenica 28 dicembre dalle 7.30 alle 18, nelle vie del centro cittadino si svolgerà il tradizionale mercatino dell’antiquariato e del collezionismo Trovarobe.





ROASCHIA

CONCERTO DI NATALE

Sabato 27 dicembre, alle ore 21, presso la sala ex confraternita di Roaschia, la corale "La Marmotta" intratterrà il pubblico con canti alpini e della tradizione natalizia. Ingresso libero.





ROASCHIA

PEDALANDO TRA LE AQUILE

Domenica 28 dicembre, alle ore 17.30, nella sala ex-confraternita Santa Croce, in piazza San Dalmazzo, si terrà la proiezione del docufilm “Pedalando tra le Aquile Scandinavia Mountains - sulle strade più alte e spettacolari della Scandinavia”.





ROBILANTE

QUATRAD ENSEMBLE

Sabato 27 dicembre, alle ore 21, presso l’ex Confraternita, Quatrad Ensemble presenterà “Cantem Nadal”, musiche tradizionali natalizie senza tempo e senza confini. Info: 347 76 16 300.





ROCCA DE BALDI - CRAVA

PRESEPE VIVENTE

Domenica 28 dicembre con inizio alle 15.30, si terrà il Presepe Vivente. La frazione di Crava, nel comune di Rocca de' Baldi, è pronta a trasformarsi in Betlemme per il Presepe Vivente: una quarantina di postazioni faranno tornare indietro nel tempo i visitatori, tra rappresentazioni storiche e antichi mestieri per far rivivere la magia della Natività.





SALUZZO

NOI ALPINI

Sabato 27 dicembre, in orario 15-18 e domenica 28 dicembre, in orario 10-12 e 15-18, sarà visitabile presso Il Quartiere la mostra fotografica “Noi, Alpini” di Enzo Isaia.





SAMBUCO

LA MESQUIA

Domenica 28 dicembre, alle ore 17 il Centro di Documentazione Valle Stura di Sambuco ospiterà la presentazione del lavoro di ricerca musicale etnografica e linguistica concretizzatosi in una raccolta di brani musicali scritti dal ghirondista Remo Degiovanni ed eseguiti con Luca Pellegrino e Giorgio Marchisio, componenti del gruppo La Mesquia. I brani sono dedicati ad avvenimenti e temi di rilevanza per la comunità di Moiola, della Valle Stura e delle valli occitane limitrofe. Ingresso libero. Info: www.espaci-occitan.org





SANTO STEFANO BELBO

MERCATINO SENZA TEMPO

Domenica 28 dicembre si svolgerà il Mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo. Info: https://www.mercatinosenzatempo.com/





SAVIGLIANO

GIUTE’ A GIUTA

Domenica 28 dicembre alle ore 21, al Teatro Milanollo, spettacolo "Giute’ a Giuta - aiutare aiuta" con Marco&Mauro. L’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione San Vincenzo de’ Paoli. Info: solo whatsapp 351 65 91 097.





SOMMARIVA DEL BOSCO

CONCERTO DI CAPODANNO

Domenica 28 dicembre, alle ore 21, nel Teatro Bongioanni, si terrà il concerto di Capodanno della Banda Musicale Giovanile Anbima Cuneo. Musiche di Cesarini, Jager, Van der Roost. Ingresso libero.





TORRE MONDOVÌ

PRESEPE VIVENTE

Sabato 27 dicembre verrà riproposta la 14ª edizione del Presepe Vivente, con alle ore 21 lo spettacolo di strada "Fiamme di carta". Presso la Confraternita dei Disciplinanti sarà visitabile l'esposizione dei Presepi Dal Mondo dell'Associazione L'Aquilone e del Presepe della scuola dell'infanzia di Torre Mondovì, oltre alla mostra fotografica di Lorenzo Avico "I Volti di un paese".

Info: 331 29 24 094.

VALDIERI

NOTE DI NATALE

Domenica 28 dicembre, alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant'Anna di Valdieri, si esibiranno in concerto i "Ciantùr d'Vudier" diretti dal maestro Fabio Pietro Di Tullio. Ingresso libero e gratuito. Al termine del concerto seguirà il tradizionale momento conviviale offerto a tutti dalla Proloco di Sant'Anna e Terme di Valdieri. Info: prolocosannavaldieri@gmail.com





VINADIO

TOMBOLATA DI NATALE

Sabato 27 dicembre, dalle ore 20.30, presso il salone parrocchiale, sarà organizzata una tombolata natalizia per grandi e piccini con premi. A seguire panettone e calice in compagnia per festeggiare insieme il Natale. Info: 366 42 77 050.