Eventi | 28 dicembre 2025, 08:21

Torna "Mettiamoci in Gioco", una serata di condivisione e dolcezza a Mondovì

Lunedì 5 gennaio il terzo appuntamento della stagione con panettone, pandoro e divertimento all'Oratorio di Borgo Ferrone

Un appuntamento di &quot;Mettiamoci in gioco&quot; della scorsa edizione

La Pro Loco Cui Dur Ferun, con il sostegno della Fondazione CRC, riapre le porte del progetto "Mettiamoci in Gioco" con un nuovo imperdibile appuntamento.

Lunedì 5 gennaio, a partire dalle ore 20, l'Oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone (in via San Bernolfo n. 16) ospiterà il terzo incontro della nuova stagione di questa iniziativa che unisce socialità, gioco e aggregazione.

La serata rappresenterà un'occasione perfetta per stare insieme in compagnia e prolungare l'atmosfera delle feste, gustando insieme panettone e pandoro in un clima di convivialità.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

