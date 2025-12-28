Torna "Mettiamoci in Gioco", una serata di condivisione e dolcezza a Mondovì

La Pro Loco Cui Dur Ferun, con il sostegno della Fondazione CRC, riapre le porte del progetto "Mettiamoci in Gioco" con un nuovo imperdibile appuntamento.
Lunedì 5 gennaio, a partire dalle ore 20, l'Oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone (in via San Bernolfo n. 16) ospiterà il terzo incontro della nuova stagione di questa iniziativa che unisce socialità, gioco e aggregazione.
La serata rappresenterà un'occasione perfetta per stare insieme in compagnia e prolungare l'atmosfera delle feste, gustando insieme panettone e pandoro in un clima di convivialità.
L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.