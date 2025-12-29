Asti-Cuneo, le immagini dal drone della A33 finalmente completa [VIDEO]

Un volo sopra la storia. Il drone sorvola l'asfalto della A33 che da domani, martedì 30 dicembre, sarà finalmente percorribile senza interruzioni tra Asti e Cuneo, dopo 35 anni di attesa.

Le immagini aeree, realizzate dal Gruppo Gavio - una delle più importanti realtà imprenditoriali italiane attiva principalmente nei settori delle infrastrutture autostradali - mostrano dall'altro l'autostrada che assume la caratteristica forma di "Z" rovesciata.

Dal video si può apprezzare l'ultimo tratto appena completato tra Verduno e Cherasco, dove per alcuni mesi si viaggerà ancora con una sola corsia per senso di marcia.

Questa mattina il viceministro Rixi, il governatore Cirio e un nutrito gruppo di sindaci hanno percorso in anteprima il collegamento, partendo da Asti fino all'innesto con la Torino-Savona. "Una data storica per il territorio", hanno commentato le autorità durante il sopralluogo.

L'opera, ribattezzata la "Salerno-Reggio Calabria del Nord" per i suoi tempi biblici di realizzazione, attende ancora il completamento definitivo previsto per aprile e le opere di compensazione per 43 milioni di euro. Ma intanto, dopo decenni di cantieri e polemiche, i due capoluoghi di provincia sono finalmente collegati.

GUARDA IL VIDEO: