Boom di presenze sulla neve a Frabosa Sottana, traffico intenso ma nessun incidente. Numeri record per il turismo a Prato Nevoso e Artesina

È stato un fine settimana davvero intenso quello che si è appena chiuso a Frabosa Sottana che si è trovata a far fronte a un afflusso davvero importante di visitatori che ha generato un effetto positivo anche per le stazioni circostanti.

Difficile stimare con precisione tutti i passaggi in Val Maudagna, raggiunta non solo da sciatori, ma anche da famiglie, appassionati, proprietari di seconde case o da chi, semplicemente, voleva approfittare per trascorrere qualche ora sulla neve.

Il traffico veicolare ha letteralmente paralizzato la valle, richiedendo oltre all'intervento della Polizia locale anche quello dei Carabinieri e della Polizia stradale.

Comune e Provincia hanno attivato un piano di scaglionamento del traffico per la giornata di ieri, domenica 28 dicembre, sulla Strada Provinciale 237, in direzione delle località sciistiche di Prato Nevoso e Artesina, in corrispondenza del bivio con Frabosa Soprana.

"Tracciare un bilancio è un'operazione non semplice - dice il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino -, siamo molto contenti del numero di persone che ha scelto di raggiungere la nostra vallata, è un ottimo segnale per il turismo e per le attività presenti sul nostro territorio. Dopo anni complicati, pensiamo anche solo alle chiusure dovute alla pandemia, siamo felici di poter constatare che il turismo della montagna costituisce ancora un'attrattiva così importante. Lo scorso fine settimana ci siamo trovati a fronteggiare una situazione complessa per quanto riguarda la viabilità, ma abbiamo lavorato al massimo affinché la percorribilità fosse prima di tutto sicura e il risultato c'è stato: non si sono verificati incidenti. Siamo consapevoli che le lunghe code e le attese nel raggiungere le stazioni sciistiche nonché le abitazioni siano state pesanti e stressanti, ma vi è una sola strada fruibile per raggiungere Prato Nevoso e Artesina, quindi chiediamo la massima collaborazione e pazienza da parte di residenti e turisti".

Per il secondo anno consecutivo non ci sarà il tradizionale "Capodanno in Conca", ma la Prato Nevoso Spa ha programmato diverse attività diffuse per l’attesa del uovo anno, con cene ed eventi in baita e lo spettacolo pirotecnico.

Il programma prevede la fiaccolata della vuole di sci alle 18, seguita dai fuochi d’artificio. Poi sci notturno dalle 20 e a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico (info e programma completo qui).